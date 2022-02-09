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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 2329

Протест работников «МАЭК-Казатомпром» в Актау: Руководство предприятия пообещало решить вопросы

К работникам предприятия обратился генеральный директор компании Талгат Есентугелов, сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Фото из архива Lada.kz
Проблемные вопросы, накопленные годами и озвученные работниками производственной сферы, по словам Талгата Есентугелова, не могут быть решены за один день. В этой связи в дальнейшем работа по полному решению данных вопросов будет решаться совместно с Министерством энергетики РК и акиматом Мангистауской области.

- В настоящее время решаются вопросы повышения заработной платы для сотрудников на 30 процентов и премирования к некоторым знаменательным праздникам кроме руководящего состава. В связи с этим руководство предприятия предлагает всем вернуться на свои рабочие места. Как и было обещано, преследоваться за свои требования никто не будет. Кроме того, для недопущения впредь подобных неблагоприятных отношений между руководством и производственным персоналом планируется установить постоянную прямую связь, - заявил генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром» Талгат Есентугелов.


В компании отметили, что участники акции протеста разошлись вечером 8 февраля, убрав за собой весь мусор.

Напомним, 3 февраля работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже выходили на акцию протеста. По словам протестующих, они зарабатывают в месяц 140-160 тысяч тенге, тогда как средняя заработная плата в Мангистау составляет 275 тысяч тенге.

В ответ руководство предприятия заявило, что выполнить все условия по поступившим требованиям не представляется возможным, так как «МАЭК» имеет задолженность на сумму порядка 9,7 миллиарда тенге.

Позже появилось видео с продолжающими протест работниками ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Работники предприятия установили палатки перед офисом организации.



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Комментарии ( 4 )

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  • tolk
  • bekenova
 diger (Посетители) Сегодня, 12:13
Пусть дадут полный расклад по долгам в 9.7 млд тенге, кто должен, и сколько,а так муть полная.
 
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  • babushka
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:53
премирования к некоторым знаменательным праздникам кроме руководящего состава.

полное паскудство со стороны руководства получать премиальные без таковых для работников.
 
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 Есенгельды (Посетители) Сегодня, 11:38
Маэковцы раньше зарплату как нефтяники получали,даже больше
 
-1
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  • Ютюз
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 Август (Посетители) Сегодня, 11:36
Минимальная зарплата на главном предприятии региона ДОЛЖНА ровняться средней по стране - это как минимум, это должно быть сделано уже вчера.
 
 

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