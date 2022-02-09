Протест работников «МАЭК-Казатомпром» в Актау: Руководство предприятия пообещало решить вопросы

- В настоящее время решаются вопросы повышения заработной платы для сотрудников на 30 процентов и премирования к некоторым знаменательным праздникам кроме руководящего состава. В связи с этим руководство предприятия предлагает всем вернуться на свои рабочие места. Как и было обещано, преследоваться за свои требования никто не будет. Кроме того, для недопущения впредь подобных неблагоприятных отношений между руководством и производственным персоналом планируется установить постоянную прямую связь, - заявил генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром» Талгат Есентугелов.

Проблемные вопросы, накопленные годами и озвученные работниками производственной сферы, по словам Талгата Есентугелова, не могут быть решены за один день. В этой связи в дальнейшем работа по полному решению данных вопросов будет решаться совместно с Министерством энергетики РК и акиматом Мангистауской области.В компании отметили, что участники акции протеста разошлись вечером 8 февраля, убрав за собой весь мусор.Напомним, 3 февраля работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже выходили на акцию протеста . По словам протестующих, они зарабатывают в месяц 140-160 тысяч тенге, тогда как средняя заработная плата в Мангистау составляет 275 тысяч тенге.В ответ руководство предприятия заявило , что выполнить все условия по поступившим требованиям не представляется возможным, так как «МАЭК» имеет задолженность на сумму порядка 9,7 миллиарда тенге.Позже появилось видео с продолжающими протест работниками ТОО «МАЭК-Казатомпром».Работники предприятия установили палатки перед офисом организации.