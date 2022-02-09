С требующими безвозмездной приватизации арендного жилья женщинами встретился аким Мангистау

- Срок аренды квартир в Актау не ограничен. В случае смерти лица, зарегистрированного в договоре, договор аренды продлевается на остальных членов семьи, указанных в договоре. Так как по действующему закону РК «О жилищных отношениях», квартиры, в которых вы проживаете, из коммунального жилищного фонда предоставляются без права выкупа, арендное жильё приватизации не подлежит. Что касается коммунальных услуг - в случае, если ваш доход не позволяет провести оплату в полном объёме, то, собрав необходимый пакет документов, согласно закону о «Жилищных отношениях», вы можете получить жилищную помощь, - объяснил Нурлан Ногаев.

Глава региона Нурлан Ногаев встретился сегодня, 9 февраля, с группой женщин из Жанаозена, получивших арендное жильё в Актау, а также с многодетными матерями из Актау.На встрече с акимом региона женщины потребовали безвозмездно приватизировать квартиры, сданные им в аренду в период с 2019 по 2021 годы по программе переселения из Жанаозена в Актау. Также они озвучили требования по отмене оплаты за аренду и коммунальные услуги.В свою очередь, аким области разъяснил, что согласно действующему законодательству арендное жильё приватизации не подлежит.Арендная плата за жильё варьируется от 8 до 12 тысяч тенге, в зависимости от квадратуры жилья.На встрече также принимали участие депутаты областного маслихата, которые призвали собравшихся к диалогу и продолжению работы комиссии. Ряд депутатов маслихата уже отправили письмо в Парламент с просьбой рассмотреть эти вопросы.По итогам встречи было решено продолжить работу комиссии.Напомним, причину ночного протеста женщин в Актау объяснили чиновники.