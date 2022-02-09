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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:53

Просмотров: 2356

С требующими безвозмездной приватизации арендного жилья женщинами встретился аким Мангистау

Нурлан Ногаев провёл встречу с требующими безвозмездной приватизации арендного жилья группой женщин, сообщает пресс-служба областного акимата.

Фото предоставила пресс-служба областного акимата
Глава региона Нурлан Ногаев встретился сегодня, 9 февраля, с группой женщин из Жанаозена, получивших арендное жильё в Актау, а также с многодетными матерями из Актау.

На встрече с акимом региона женщины потребовали безвозмездно приватизировать квартиры, сданные им в аренду в период с 2019 по 2021 годы по программе переселения из Жанаозена в Актау. Также они озвучили требования по отмене оплаты за аренду и коммунальные услуги.

В свою очередь, аким области разъяснил, что согласно действующему законодательству арендное жильё приватизации не подлежит.

С требующими безвозмездной приватизации арендного жилья женщинами встретился аким Мангистау


- Срок аренды квартир в Актау не ограничен. В случае смерти лица, зарегистрированного в договоре, договор аренды продлевается на остальных членов семьи, указанных в договоре. Так как по действующему закону РК «О жилищных отношениях», квартиры, в которых вы проживаете, из коммунального жилищного фонда предоставляются без права выкупа, арендное жильё приватизации не подлежит. Что касается коммунальных услуг - в случае, если ваш доход не позволяет провести оплату в полном объёме, то, собрав необходимый пакет документов, согласно закону о «Жилищных отношениях», вы можете получить жилищную помощь, - объяснил Нурлан Ногаев.


Арендная плата за жильё варьируется от 8 до 12 тысяч тенге, в зависимости от квадратуры жилья.

На встрече также принимали участие депутаты областного маслихата, которые призвали собравшихся к диалогу и продолжению работы комиссии. Ряд депутатов маслихата уже отправили письмо в Парламент с просьбой рассмотреть эти вопросы.

По итогам встречи было решено продолжить работу комиссии.



Видео от пользователя сайта Lada.kz. На кадрах видно, как группа женщин накануне ночью прорвалась в здание областного акимата.

Напомним, причину ночного протеста женщин в Актау объяснили чиновники.



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Комментарии ( 14 )

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watlow (Посетители) Сегодня, 21:05
Вышлите их обратно в Жанаозен, в Актау много тех кто будет рад арендному жилью.
 
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  • Tankushka
  • Kain-Livesy
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 20:41
Не хочу никого обидеть или задеть, но это все печально.
1. Есть ли среди них те, кто тут родился или жил с основания этих городов? Я предположу, что нет, и что программа переселения показала себя во всей красе. Вот тут Елбасы скажите спасибо, что он помог многим вернуться на родину своих предков, но, думаю не такого поворота ожидали все. Никого задеть не хочу, и тем более разделять, но факт на лицо.
2. Это уже свинство - перекладывание своих проблем на плечи кого угодно. Все им что-то должны. С чего они это взяли?


Поймите уже, что никто и никому ничего не должен, никто не должен покупать вам квартиры, давать деньги, даже ваши родители или дети - ничего вам не должны...
 
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  • Tankushka
  • Kain-Livesy
 синдбад (Посетители) Сегодня, 20:40
Совсем берега попутали,таких судить нужно,как иждивенцев.Вся эта карусель с митингами и необоснованными требованиями разгонит инфляцию и даже,возможно к закрытию предприятий,что в свою очередь разгонит безработицу и новый виток обнищания.Но мозгов понять это, критически не хватает.
 
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  • синдбад
  • Tankushka
  • Kain-Livesy
 Maximus (Посетители) Сегодня, 20:34
вот это дааааа...
Ор такой стоит.
Что решать тут. Все четко объяснили им и сказали.
Ничего делать не хотят. дай, дай, дай!
Уважайте себя и остальных граждан.
 
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  • Pinochet
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  • синдбад
  • Kain-Livesy
 Око (Посетители) Сегодня, 19:13
А что нужно сделать чтобы взять в пожизненную аренду квартиру за 8-12 тысяч в месяц??!!!

А предоставляя в такую аренду жильё за афигевание можно домой обратно в Узень переселить и сказать вы в Актау не пригодились?))

всё вижу
 
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 Purins (Посетители) Сегодня, 19:06
Это сладкое слово-ХАЛЯВА....
 
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  • babe
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  • watlow
  • 490
 Андpей (Посетители) Сегодня, 18:53
В смысле отмены аренды и комуналки??? Эт по мне уже перебор.
 
-6
  • babe
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  • diger
  • Банкир
  • синдбад
  • watlow
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  • Ну Ну
 Август (Посетители) Сегодня, 18:50
Согласен с тем что аким ответил всё по закону и что называется "как есть". Молодец что встретился, хотя сделать это можно было и раньше.

Но и подобные требования не могу назвать желанием халявы! Обычные женщины, многие как понятно из статьи являются многодетными. Ну так уже получилось... Жить лучше - естественное желание человека, и, возможно 70-12 тысяч для них это весомые деньги
 
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 motor (Посетители) Сегодня, 18:44
Выходит, что у них политические требования, коммунизм захотели)
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 18:38
Сборище ленивых нахлебников государства! Все им дай, дай, дай! А что в ответ?! Кто скажите их заставлял рожать по 10 детей, при условии , что самим кушать нечего ! Выдали им жилье , так вместо спасибо , им «подарите» ! А пойти работать , учится , повышать свою квалификацию, не?
 
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