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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:05

Просмотров: 1786

АО «Пассажирские перевозки» о протестующих проводниках Мангистау: «Они не наши сотрудники»

Проводники, требующие повышения заработных плат, работают у частного перевозчика ТОО «Сарыарка компани». Они обслуживают поезд, курсирующий по маршруту Мангистау-Бейнеу. Об этом сообщили в АО «Пассажирские перевозки».

Кадр видео
В АО «Пассажирские перевозки» прокомментировали требования проводников поезда, следующего по маршруту Мангистау-Бейнеу, о повышении заработной платы.

- Проводники, озвучившие свои требования о повышении заработной платы, являются работниками частного перевозчика ТОО «Сарыарка компани». Данная компания обслуживает поезд, курсирующий по маршруту Мангистау-Бейнеу. Напоминаем, что на рынке пассажирских железнодорожных перевозок, кроме АО «Пассажирские перевозки», работают двенадцать частных перевозчиков. Определение перевозчика по тем или иным маршрутам проводится на конкурсной основе Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК в соответствии с законодательством Республики Казахстан, - сообщили в компании.

Напомним, 9 февраля проводники поездов ТОО «Сары-Арка» вслед за другими рабочими коллективами записали видеообращение, в котором потребовали, чтобы их заработную плату подняли на 100 процентов до 10 февраля текущего года. В противном случае проводники были намерены обращаться к Президенту страны.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Ирон
 Гроза (Посетители) Сегодня, 10:13
Хотелось бы узнать разницу в зарплатах работников этого ТОО и ОА "Пассажирские перевозки". Если кто в курсе, поделитесь информацией!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • bekenova
  • tolk
  • Empro
  • ЁмоЁ
  • elek
 Orion (Посетители) Сегодня, 09:27
В этом случае нужно просто убрать прокладки.
То же самое как с электричеством.
 
 

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