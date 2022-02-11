АО «Пассажирские перевозки» о протестующих проводниках Мангистау: «Они не наши сотрудники»

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В АО «Пассажирские перевозки» прокомментировали требования проводников поезда, следующего по маршруту Мангистау-Бейнеу, о повышении заработной платы.
- Проводники, озвучившие свои требования о повышении заработной платы, являются работниками частного перевозчика ТОО «Сарыарка компани». Данная компания обслуживает поезд, курсирующий по маршруту Мангистау-Бейнеу. Напоминаем, что на рынке пассажирских железнодорожных перевозок, кроме АО «Пассажирские перевозки», работают двенадцать частных перевозчиков. Определение перевозчика по тем или иным маршрутам проводится на конкурсной основе Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК в соответствии с законодательством Республики Казахстан, - сообщили в компании.
Напомним, 9 февраля проводники поездов ТОО «Сары-Арка» вслед за другими рабочими коллективами записали видеообращение, в котором потребовали, чтобы их заработную плату подняли на 100 процентов до 10 февраля текущего года. В противном случае проводники были намерены обращаться к Президенту страны.
- Проводники, озвучившие свои требования о повышении заработной платы, являются работниками частного перевозчика ТОО «Сарыарка компани». Данная компания обслуживает поезд, курсирующий по маршруту Мангистау-Бейнеу. Напоминаем, что на рынке пассажирских железнодорожных перевозок, кроме АО «Пассажирские перевозки», работают двенадцать частных перевозчиков. Определение перевозчика по тем или иным маршрутам проводится на конкурсной основе Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК в соответствии с законодательством Республики Казахстан, - сообщили в компании.
Напомним, 9 февраля проводники поездов ТОО «Сары-Арка» вслед за другими рабочими коллективами записали видеообращение, в котором потребовали, чтобы их заработную плату подняли на 100 процентов до 10 февраля текущего года. В противном случае проводники были намерены обращаться к Президенту страны.