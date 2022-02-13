Тонировать нельзя штрафовать: что разрешено водителям в Мангистау

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По словам адвоката, за тонировку передних стёкол транспортных средств могут оштрафовать на пять месячных расчётных показателей (МРП), а за повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания размер штрафа увеличивается в четыре раза - до 20 МРП.
Напомним, в 2022 году МРП равняется 3 063 тенге.
В Казахстане существует «Перечень неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Там говорится, что к неисправностям и условиям, создающих угрозу безопасности дорожного движения, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств относится:
- нанесение покрытия либо оклейка прозрачных цветных плёнок на ветровых и (или) передних боковых стёклах кабины (салона) механического транспортного средства.
При этом, не считается нарушением:
- Для легковых транспортных средств:
нанесение на верхней части ветрового стекла полосы прозрачной цветной плёнки шириной не более 140 миллиметров.
- Для транспортных средств, категорий:
МЗ (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие более восьми мест для сидения, помимо сиденья водителя, и максимальная масса которых превышает пяти тонн);
N2, (Транспортные средства, используемые для перевозки грузов и имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн);
N3 (Транспортные средства, используемые для перевозки грузов и имеющие максимальную массу более 12 тонн) - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем.
А также допускается применять шторки на окнах автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стёклах легковых автомобилей.
- Могут ли владельцы и/или лица управляющими транспортными средства нанести тонировку на переднее боковое и/или лобовое стекло, при наличии дерматологических заболеваний?
К сожалению, болезни, связанные с нарушением пигментации, выраженном в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи (витилиго) либо полным его отсутствием (альбинизм) - в Казахстане не являются основанием для нанесения тонировки на ветровых и (или) передних боковых стеклах кабины (салона) механического транспортного средства.
В этой связи, нормы относительно запрещения тонировки к лицам управляющим транспортными средствами и имеющим вышеуказанные кожные заболевания, будут применяться на общих основаниях.
- Каким образом сотрудник МПС должен зафиксировать административное правонарушение, связанное с нанесением покрытия либо оклейки прозрачных цветных плёнок на ветровых и (или) передних боковых стёклах кабины (салона) механического транспортного средства?
Обстоятельства правонарушения должны быть зафиксированы сотрудником МПС не «на глаз», а с использованием специального измерителя светопропускания стёкол (ранее МВД РК использовало измеритель «Тоник»). При этом прибор должен иметь действительный срок метрологической поверки на исправность, что должно подтверждаться сертификатом о поверке.
Что касается попыток сотрудника МПС лично соскрести тонировочную пленку с подвергнутого остановке транспортного средства, таких прав ни у одного сотрудника МПС службы - нет.
Если такое произошло с вами и вашим транспортным средством, адвокат советует обратиться в органы прокуратуры по месту происшествия.
Конституцией Республики Казахстан признаются и защищаются равным образом государственная и частная собственность.
В случае возникновения спорных ситуаций, и/или отсутствия у сотрудника МПС измерителя светопропускания стекол, суд вправе по ходатайству сторон либо по собственной инициативе назначить экспертизу.
В случае получения положительного заключения эксперта, производство по делу может быть прекращено за отсутствием в действиях лица находившего под управлением транспортным средством состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 590 КоАП, ведь согласно статье 2 КоАП основанием административной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава правонарушения, предусмотренного в особенной части Кодекса.
Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 10 КоАП, любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении законодательства об административных правонарушениях.
Согласно части 1 статьи 11 КоАП РК физическое лицо подлежит административной ответственности только за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть административная ответственность за невиновное причинение физическим лицом вреда, не допускается.
Вместе с тем, частью 2 статьи 741 КоАП предусмотрено, что производство по делу об административном правонарушении прекращается по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) части первой настоящей статьи, как при доказанности отсутствия события административного правонарушения или состава административного правонарушения, так и при недоказанности их наличия, если исчерпаны все возможности для сбора дополнительных доказательств.
- При наличии у сотрудника МПС подозрений по поводу нанесения покрытия либо оклейки прозрачных цветных пленок на ветровых и (или) передних боковых стеклах кабины (салона) механического транспортного средства, вправе ли он водворять автомашину на специализированную стоянку?
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 797 КоАП РК, при совершении административных правонарушений, указанных в том числе, в статье 590 КоАП РК, сотрудник МПС вправе задерживать, доставлять и запрещать эксплуатацию транспортных средств, путем доставки их для временного хранения на специальные стоянки, прилегающие к стационарному посту транспортного контроля, в том числе с использованием другого транспортного средства (эвакуатора), до устранения причин задержания.
О задержании, доставлении и запрещении эксплуатации транспортного средства, составляется и приобщается к протоколу об административном правонарушении акт установленной формы.
Хранение задержанного транспортного средства осуществляется на специальных стоянках, создаваемых по решению местных исполнительных органов и являющихся коммунальной собственностью.
Напомним, ранее жительница Актау пожаловалась на действия полицейских, которые водворили её автомобиль на спецстоянку за плёнку на лобовом стекле.
Напомним, в 2022 году МРП равняется 3 063 тенге.
В Казахстане существует «Перечень неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Там говорится, что к неисправностям и условиям, создающих угрозу безопасности дорожного движения, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств относится:
- нанесение покрытия либо оклейка прозрачных цветных плёнок на ветровых и (или) передних боковых стёклах кабины (салона) механического транспортного средства.
При этом, не считается нарушением:
- Для легковых транспортных средств:
нанесение на верхней части ветрового стекла полосы прозрачной цветной плёнки шириной не более 140 миллиметров.
- Для транспортных средств, категорий:
МЗ (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие более восьми мест для сидения, помимо сиденья водителя, и максимальная масса которых превышает пяти тонн);
N2, (Транспортные средства, используемые для перевозки грузов и имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн);
N3 (Транспортные средства, используемые для перевозки грузов и имеющие максимальную массу более 12 тонн) - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем.
А также допускается применять шторки на окнах автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стёклах легковых автомобилей.
- Могут ли владельцы и/или лица управляющими транспортными средства нанести тонировку на переднее боковое и/или лобовое стекло, при наличии дерматологических заболеваний?
К сожалению, болезни, связанные с нарушением пигментации, выраженном в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи (витилиго) либо полным его отсутствием (альбинизм) - в Казахстане не являются основанием для нанесения тонировки на ветровых и (или) передних боковых стеклах кабины (салона) механического транспортного средства.
В этой связи, нормы относительно запрещения тонировки к лицам управляющим транспортными средствами и имеющим вышеуказанные кожные заболевания, будут применяться на общих основаниях.
- Каким образом сотрудник МПС должен зафиксировать административное правонарушение, связанное с нанесением покрытия либо оклейки прозрачных цветных плёнок на ветровых и (или) передних боковых стёклах кабины (салона) механического транспортного средства?
Обстоятельства правонарушения должны быть зафиксированы сотрудником МПС не «на глаз», а с использованием специального измерителя светопропускания стёкол (ранее МВД РК использовало измеритель «Тоник»). При этом прибор должен иметь действительный срок метрологической поверки на исправность, что должно подтверждаться сертификатом о поверке.
Что касается попыток сотрудника МПС лично соскрести тонировочную пленку с подвергнутого остановке транспортного средства, таких прав ни у одного сотрудника МПС службы - нет.
Если такое произошло с вами и вашим транспортным средством, адвокат советует обратиться в органы прокуратуры по месту происшествия.
Конституцией Республики Казахстан признаются и защищаются равным образом государственная и частная собственность.
В случае возникновения спорных ситуаций, и/или отсутствия у сотрудника МПС измерителя светопропускания стекол, суд вправе по ходатайству сторон либо по собственной инициативе назначить экспертизу.
В случае получения положительного заключения эксперта, производство по делу может быть прекращено за отсутствием в действиях лица находившего под управлением транспортным средством состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 590 КоАП, ведь согласно статье 2 КоАП основанием административной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава правонарушения, предусмотренного в особенной части Кодекса.
Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 10 КоАП, любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении законодательства об административных правонарушениях.
Согласно части 1 статьи 11 КоАП РК физическое лицо подлежит административной ответственности только за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть административная ответственность за невиновное причинение физическим лицом вреда, не допускается.
Вместе с тем, частью 2 статьи 741 КоАП предусмотрено, что производство по делу об административном правонарушении прекращается по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) части первой настоящей статьи, как при доказанности отсутствия события административного правонарушения или состава административного правонарушения, так и при недоказанности их наличия, если исчерпаны все возможности для сбора дополнительных доказательств.
- При наличии у сотрудника МПС подозрений по поводу нанесения покрытия либо оклейки прозрачных цветных пленок на ветровых и (или) передних боковых стеклах кабины (салона) механического транспортного средства, вправе ли он водворять автомашину на специализированную стоянку?
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 797 КоАП РК, при совершении административных правонарушений, указанных в том числе, в статье 590 КоАП РК, сотрудник МПС вправе задерживать, доставлять и запрещать эксплуатацию транспортных средств, путем доставки их для временного хранения на специальные стоянки, прилегающие к стационарному посту транспортного контроля, в том числе с использованием другого транспортного средства (эвакуатора), до устранения причин задержания.
О задержании, доставлении и запрещении эксплуатации транспортного средства, составляется и приобщается к протоколу об административном правонарушении акт установленной формы.
Хранение задержанного транспортного средства осуществляется на специальных стоянках, создаваемых по решению местных исполнительных органов и являющихся коммунальной собственностью.
- Допускаю, что единичные случаи привлечения к административной ответственности встречаются, но их можно попытаться обжаловать в установленные КоАП РК сроки, - отметил Айбек Суюндуков.
Напомним, ранее жительница Актау пожаловалась на действия полицейских, которые водворили её автомобиль на спецстоянку за плёнку на лобовом стекле.
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