Тонировать нельзя штрафовать: что разрешено водителям в Мангистау

- Допускаю, что единичные случаи привлечения к административной ответственности встречаются, но их можно попытаться обжаловать в установленные КоАП РК сроки, - отметил Айбек Суюндуков.

По словам адвоката, за тонировку передних стёкол транспортных средств могут оштрафовать на пять месячных расчётных показателей (МРП), а за повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания размер штрафа увеличивается в четыре раза - до 20 МРП.Напомним, в 2022 году МРП равняется 3 063 тенге.В Казахстане существует «Перечень неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Там говорится, что к неисправностям и условиям, создающих угрозу безопасности дорожного движения, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств относится:- нанесение покрытия либо оклейка прозрачных цветных плёнок на ветровых и (или) передних боковых стёклах кабины (салона) механического транспортного средства.нанесение на верхней части ветрового стекла полосы прозрачной цветной плёнки шириной не более 140 миллиметров.МЗ (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие более восьми мест для сидения, помимо сиденья водителя, и максимальная масса которых превышает пяти тонн);N2, (Транспортные средства, используемые для перевозки грузов и имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн);N3 (Транспортные средства, используемые для перевозки грузов и имеющие максимальную массу более 12 тонн) - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем.А также допускается применять шторки на окнах автобусов, а также жалюзи и шторкилегковых автомобилей.К сожалению, болезни, связанные с нарушением пигментации, выраженном в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи (витилиго) либо полным его отсутствием (альбинизм) - в Казахстане не являются основанием для нанесения тонировки на ветровых и (или) передних боковых стеклах кабины (салона) механического транспортного средства.В этой связи, нормы относительно запрещения тонировки к лицам управляющим транспортными средствами и имеющим вышеуказанные кожные заболевания, будут применяться на общих основаниях.Обстоятельства правонарушения должны быть зафиксированы сотрудником МПС не «на глаз», а с использованием специального измерителя светопропускания стёкол (ранее МВД РК использовало измеритель «Тоник»). При этом прибор должен иметь действительный срок метрологической поверки на исправность, что должно подтверждаться сертификатом о поверке.Что касается попыток сотрудника МПС лично соскрести тонировочную пленку с подвергнутого остановке транспортного средства, таких прав ни у одного сотрудника МПС службы - нет.Если такое произошло с вами и вашим транспортным средством, адвокат советует обратиться в органы прокуратуры по месту происшествия.Конституцией Республики Казахстан признаются и защищаются равным образом государственная и частная собственность.В случае возникновения спорных ситуаций, и/или отсутствия у сотрудника МПС измерителя светопропускания стекол, суд вправе по ходатайству сторон либо по собственной инициативе назначить экспертизу.В случае получения положительного заключения эксперта, производство по делу может быть прекращено за отсутствием в действиях лица находившего под управлением транспортным средством состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 590 КоАП, ведь согласно статье 2 КоАП основанием административной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава правонарушения, предусмотренного в особенной части Кодекса.Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 10 КоАП, любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении законодательства об административных правонарушениях.Согласно части 1 статьи 11 КоАП РК физическое лицо подлежит административной ответственности только за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть административная ответственность за невиновное причинение физическим лицом вреда, не допускается.Вместе с тем, частью 2 статьи 741 КоАП предусмотрено, что производство по делу об административном правонарушении прекращается по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) части первой настоящей статьи, как при доказанности отсутствия события административного правонарушения или состава административного правонарушения, так и при недоказанности их наличия, если исчерпаны все возможности для сбора дополнительных доказательств.В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 797 КоАП РК, при совершении административных правонарушений, указанных в том числе, в статье 590 КоАП РК, сотрудник МПС вправе задерживать, доставлять и запрещать эксплуатацию транспортных средств, путем доставки их для временного хранения на специальные стоянки, прилегающие к стационарному посту транспортного контроля, в том числе с использованием другого транспортного средства (эвакуатора), до устранения причин задержания.О задержании, доставлении и запрещении эксплуатации транспортного средства, составляется и приобщается к протоколу об административном правонарушении акт установленной формы.Хранение задержанного транспортного средства осуществляется на специальных стоянках, создаваемых по решению местных исполнительных органов и являющихся коммунальной собственностью.Напомним, ранее жительница Актау пожаловалась на действия полицейских, которые водворили её автомобиль на спецстоянку за плёнку на лобовом стекле.