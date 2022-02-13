Почему не работает общественный туалет на набережной Актау

- Иду по набережной, чтоб вдохнуть наш запах Каспия, а вместо этого стоит вонь. Подземный общественный туалет закрыт, и людям приходится здесь справлять нужду от безысходности, - возмутился Нариман.

По словам местного жителя Наримана, на прибрежной зоне 14 и 15 микрорайона стоит неприятный запах.В городском акимате сообщили, что общественный туалет закрыт на зимний период.Подземный туалет, по словам чиновников, начнёт работу с 1 апреля.