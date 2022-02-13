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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:44

Просмотров: 909

Почему не работает общественный туалет на набережной Актау

Горожане возмутились неработающим общественным туалетом на набережной Актау.

Фото автора
По словам местного жителя Наримана, на прибрежной зоне 14 и 15 микрорайона стоит неприятный запах.

Почему не работает общественный туалет на набережной Актау


- Иду по набережной, чтоб вдохнуть наш запах Каспия, а вместо этого стоит вонь. Подземный общественный туалет закрыт, и людям приходится здесь справлять нужду от безысходности, - возмутился Нариман.


Почему не работает общественный туалет на набережной Актау


В городском акимате сообщили, что общественный туалет закрыт на зимний период.

Почему не работает общественный туалет на набережной Актау


Подземный туалет, по словам чиновников, начнёт работу с 1 апреля.




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Комментарии ( 6 )

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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:01
Помнится году так в2000 в ГОВД снесли все туалеты, переделали в кабинеты и построили туалет во дворе... Так же сделать в акиматах.Туалет перед аки матом, платный, это будет самое доходное и посещаемое место... draznilka
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 18:21
в туалете "не сезон" rofl

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Космос
  • diger
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:32
В городском акимате сообщили, что общественный туалет закрыт на зимний период.


Если закрыть все туалеты (на всех этажах) в городском акимате до 1 апреля (ну, не до 1 апреля, а хотя бы на неделю), то только тогда до них дойдёт вся тяжесть безвыходного положения...
 
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 bake (Посетители) Сегодня, 17:30
Зимой акимат (городской) в спячку уходит, только 1 апреля проснутся
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 17:03
1 апреля-никому не верю lol Только в каком году?в этом?или в следующим столетии?Туристический город называется lol Одни маты...Мозгов-ноль у чиновников...
 
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 vlad7272 (Посетители) Сегодня, 16:48
А зимой люди в туалет не ходят
 
 

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