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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:31

Просмотров: 1913

Нурлан Ногаев о ситуации в Жанаозене: «Проблемы решатся, но не сразу»

В ближайшее время АО «Озенмунайгаз» планирует трудоустроить 150 человек. Ещё 150 жителей примут на работу в сервисные учреждения. Также субъектами малого и среднего бизнеса в Жанаозене будет создано дополнительно 50 рабочих мест. Об этом заявил глава региона Нурлан Ногаев в своём обращении к жителям региона.

Фото: tengrinews.kz
Уважаемые мангистаусцы!

В последние дни несколько предприятий в Жанаозене остановили работу. Часть сотрудников ставит перед работодателями вопросы повышения заработной платы и другие вопросы. В данное время в Жанозене находится глава компании «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, который встречается с трудовыми коллективами и разъясняет сложившуюся ситуацию и меры по их решению.

Также информирую вас о том, что вторую неделю продолжается работа комиссии по трудоустройству безработных граждан в г. Жанаозен под руководством первого заместителя акима области Абзала Мендибаева. Есть положительная динамика в этом вопросе.

Уважаемые земляки!

Понимаю, проблемы имеются. Для их решения нам нужно применять системные подходы, которые прорабатываются со всеми заинтересованными сторонами. При всем желании невозможно одномоментно трудоустроить всех жителей области в нефтегазовую отрасль, но мы должны и будем создавать новые, достойные рабочие места в предприятиях малого и среднего бизнеса, диверсифицировать экономику региона. Ради благополучия народа и страны призываю всех сохранять спокойствие и проявить понимание. Проблемы решатся. Но не сразу. Для этого нужно время.

В ближайшее время АО «Озенмунайгаз» планирует трудоустроить 150 безработных граждан города Жанаозен и еще 150 жителей принять на работу в сервисные учреждения.

Я призываю работников компаний и профсоюзных организаций к конструктивному диалогу с работодателем, нам необходимо решать насущные вопросы за столом переговоров, как неоднократно подчеркивал Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

Совместно с руководством национальной компании «КазМунайГаз» акимат области держит ситуацию на особом контроле.

Также субъектами малого и среднего бизнеса в г. Жанаозен будет создано дополнительно 50 рабочих мест. Мы на этом не ограничимся. Таким образом, на основе специально разработанного алгоритма безработные граждане города Жанаозен будут трудоустроены в порядке очередности.

Мы гарантируем прозрачность и честность работы данного алгоритма. Представители безработных жителей города Жанаозен также включены в состав комиссии.

Уважаемые мангистаусцы!

Как глава региона, как неравнодушный житель нашей области, обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации и не идти на поводу популистских лозунгов и пустых обещаний. Вместе мы преодолеем все имеющиеся трудности. Верю в вашу мудрость и справедливость.



Ранее сообщалось о том, что в Мангистау на переговоры с протестующими прибыл председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев. Безработные пожаловались ему на нехватку рабочих мест, а сотрудники коллективов - на низкие зарплаты, отсутствие социального пакета. Алик Айдарбаев в ответ протестующим сказал, что в регионе открыто 150 вакансий, однако полностью решить проблему с безработицей «КазМунайГаз» не в состоянии.



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Комментарии ( 2 )

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  • Papirosso
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 21:01
У меня вопрос к акиму - когда чиновники акиматов пересядут на общественный транспорт для экономии народных денег?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • tolk
  • синдбад
  • ak12
  • Papirosso
  • minus
 Гроза (Посетители) Сегодня, 17:39
Что с работниками главного предприятия города и области, вопрос решился? Когда поднимут зарплаты на МАЭКе? Люди работают за копейки годами, пора вернуть им долги.
 
 

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