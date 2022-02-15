Нурлан Ногаев о ситуации в Жанаозене: «Проблемы решатся, но не сразу»

Фото: tengrinews.kz
Уважаемые мангистаусцы!
В последние дни несколько предприятий в Жанаозене остановили работу. Часть сотрудников ставит перед работодателями вопросы повышения заработной платы и другие вопросы. В данное время в Жанозене находится глава компании «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, который встречается с трудовыми коллективами и разъясняет сложившуюся ситуацию и меры по их решению.
Также информирую вас о том, что вторую неделю продолжается работа комиссии по трудоустройству безработных граждан в г. Жанаозен под руководством первого заместителя акима области Абзала Мендибаева. Есть положительная динамика в этом вопросе.
Уважаемые земляки!
Понимаю, проблемы имеются. Для их решения нам нужно применять системные подходы, которые прорабатываются со всеми заинтересованными сторонами. При всем желании невозможно одномоментно трудоустроить всех жителей области в нефтегазовую отрасль, но мы должны и будем создавать новые, достойные рабочие места в предприятиях малого и среднего бизнеса, диверсифицировать экономику региона. Ради благополучия народа и страны призываю всех сохранять спокойствие и проявить понимание. Проблемы решатся. Но не сразу. Для этого нужно время.
В ближайшее время АО «Озенмунайгаз» планирует трудоустроить 150 безработных граждан города Жанаозен и еще 150 жителей принять на работу в сервисные учреждения.
Я призываю работников компаний и профсоюзных организаций к конструктивному диалогу с работодателем, нам необходимо решать насущные вопросы за столом переговоров, как неоднократно подчеркивал Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.
Совместно с руководством национальной компании «КазМунайГаз» акимат области держит ситуацию на особом контроле.
Также субъектами малого и среднего бизнеса в г. Жанаозен будет создано дополнительно 50 рабочих мест. Мы на этом не ограничимся. Таким образом, на основе специально разработанного алгоритма безработные граждане города Жанаозен будут трудоустроены в порядке очередности.
Мы гарантируем прозрачность и честность работы данного алгоритма. Представители безработных жителей города Жанаозен также включены в состав комиссии.
Уважаемые мангистаусцы!
Как глава региона, как неравнодушный житель нашей области, обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации и не идти на поводу популистских лозунгов и пустых обещаний. Вместе мы преодолеем все имеющиеся трудности. Верю в вашу мудрость и справедливость.
Ранее сообщалось о том, что в Мангистау на переговоры с протестующими прибыл председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев. Безработные пожаловались ему на нехватку рабочих мест, а сотрудники коллективов - на низкие зарплаты, отсутствие социального пакета. Алик Айдарбаев в ответ протестующим сказал, что в регионе открыто 150 вакансий, однако полностью решить проблему с безработицей «КазМунайГаз» не в состоянии.
В последние дни несколько предприятий в Жанаозене остановили работу. Часть сотрудников ставит перед работодателями вопросы повышения заработной платы и другие вопросы. В данное время в Жанозене находится глава компании «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев, который встречается с трудовыми коллективами и разъясняет сложившуюся ситуацию и меры по их решению.
Также информирую вас о том, что вторую неделю продолжается работа комиссии по трудоустройству безработных граждан в г. Жанаозен под руководством первого заместителя акима области Абзала Мендибаева. Есть положительная динамика в этом вопросе.
Уважаемые земляки!
Понимаю, проблемы имеются. Для их решения нам нужно применять системные подходы, которые прорабатываются со всеми заинтересованными сторонами. При всем желании невозможно одномоментно трудоустроить всех жителей области в нефтегазовую отрасль, но мы должны и будем создавать новые, достойные рабочие места в предприятиях малого и среднего бизнеса, диверсифицировать экономику региона. Ради благополучия народа и страны призываю всех сохранять спокойствие и проявить понимание. Проблемы решатся. Но не сразу. Для этого нужно время.
В ближайшее время АО «Озенмунайгаз» планирует трудоустроить 150 безработных граждан города Жанаозен и еще 150 жителей принять на работу в сервисные учреждения.
Я призываю работников компаний и профсоюзных организаций к конструктивному диалогу с работодателем, нам необходимо решать насущные вопросы за столом переговоров, как неоднократно подчеркивал Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.
Совместно с руководством национальной компании «КазМунайГаз» акимат области держит ситуацию на особом контроле.
Также субъектами малого и среднего бизнеса в г. Жанаозен будет создано дополнительно 50 рабочих мест. Мы на этом не ограничимся. Таким образом, на основе специально разработанного алгоритма безработные граждане города Жанаозен будут трудоустроены в порядке очередности.
Мы гарантируем прозрачность и честность работы данного алгоритма. Представители безработных жителей города Жанаозен также включены в состав комиссии.
Уважаемые мангистаусцы!
Как глава региона, как неравнодушный житель нашей области, обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации и не идти на поводу популистских лозунгов и пустых обещаний. Вместе мы преодолеем все имеющиеся трудности. Верю в вашу мудрость и справедливость.
Ранее сообщалось о том, что в Мангистау на переговоры с протестующими прибыл председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев. Безработные пожаловались ему на нехватку рабочих мест, а сотрудники коллективов - на низкие зарплаты, отсутствие социального пакета. Алик Айдарбаев в ответ протестующим сказал, что в регионе открыто 150 вакансий, однако полностью решить проблему с безработицей «КазМунайГаз» не в состоянии.