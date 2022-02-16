Акима Форт-Шевченко рекомендовали уволить за появление пьяным на митинге

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По информации ведомства, аким Форт-Шевченко Шалкыбай Азирбаев утром 4 января на своём служебном автомобиле выехал на встречу с мирными демонстрантами. Однако госслужащий во время встречи находился в нетрезвом состоянии.
Демонстранты вызвали полицейских. В итоге состояние алкогольного опьянения чиновника подтвердилось.
Решением Тупкараганского районного суда акима Форт-Шевченко признали виновным по части 1 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Его арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на семь лет.
Они единогласно приняли решение рекомендовать к увольнению акима города за грубое нарушение требований этического кодекса.
Также рассмотрены дисциплинарные дела в отношении заместителя акима Тупкараганского района и руководителя Тупкараганского районного отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Дела в отношении них возбуждены на основании представления органов прокуратуры об устранении нарушений законности.
Данные должностные лица допустили волокиту при оформлении документов, связанных с добычей полезных ископаемых субъектами предпринимательства.
Члены Совета по этике рекомендовали понизить чиновника в должности или, как минимум, предупредить о неполном служебном соответствии.
За несоответствующий контроль курируемой сферы заместителю акима района будет объявлено замечание в соответствии с нормами этического кодекса.
Напомним, в Сети появилось видео с участием акима Форт-Шевченко Шалкыбая Азербаева.
Демонстранты вызвали полицейских. В итоге состояние алкогольного опьянения чиновника подтвердилось.
Решением Тупкараганского районного суда акима Форт-Шевченко признали виновным по части 1 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Его арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на семь лет.
- Требования действующего этического кодекса обязывают госслужащих соблюдать общепринятые морально-этические нормы, не допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - отметили члены Совета по этике.
Они единогласно приняли решение рекомендовать к увольнению акима города за грубое нарушение требований этического кодекса.
Также рассмотрены дисциплинарные дела в отношении заместителя акима Тупкараганского района и руководителя Тупкараганского районного отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Дела в отношении них возбуждены на основании представления органов прокуратуры об устранении нарушений законности.
Данные должностные лица допустили волокиту при оформлении документов, связанных с добычей полезных ископаемых субъектами предпринимательства.
- Следует отметить, что ранее руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства в декабре 2021 года по обсуждаемому вопросу уже привлекался к дисциплинарной ответственности в виде «строгого выговора». Однако после решения Совета по этике он не принял соответствующих мер, более того, создавал волокиту. Только после повторного внесения органами прокуратуры представления обращение предпринимателя было удовлетворено, - пояснили члены Совета по этике.
Члены Совета по этике рекомендовали понизить чиновника в должности или, как минимум, предупредить о неполном служебном соответствии.
За несоответствующий контроль курируемой сферы заместителю акима района будет объявлено замечание в соответствии с нормами этического кодекса.
Напомним, в Сети появилось видео с участием акима Форт-Шевченко Шалкыбая Азербаева.