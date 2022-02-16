Акима Форт-Шевченко рекомендовали уволить за появление пьяным на митинге

- Требования действующего этического кодекса обязывают госслужащих соблюдать общепринятые морально-этические нормы, не допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - отметили члены Совета по этике.

- Следует отметить, что ранее руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства в декабре 2021 года по обсуждаемому вопросу уже привлекался к дисциплинарной ответственности в виде «строгого выговора». Однако после решения Совета по этике он не принял соответствующих мер, более того, создавал волокиту. Только после повторного внесения органами прокуратуры представления обращение предпринимателя было удовлетворено, - пояснили члены Совета по этике.