В Актау пройдет благотворительный концерт в помощь двухлетнему ребёнку

Эльмира Агаева
На лечение Эльмиры Агаевой ее родителям необходимо 70 тысяч долларов. Помочь собрать эту сумму решило украинское этнокультурное объединение имени Тараса Шевченко, организовав в День благодарности концерт.
- В воскресенье, 27 февраля, в 15.00 в 34 микрорайоне (Ассамблея народа Казахстана) состоится благотворительный концерт-ярмарка «Ложкой снег мешая», приуроченный ко Дню благодарности. Собранные средства пойдут на лечение Эльмиры Агаевой. Ей необходима медицинская помощь высокого уровня, а у родителей Эльмиры, к сожалению, нет таких средств. Цель концерта - сбор средств для лечения маленькой девочки, - сообщили в этнокультурном объединении.
Вход на концерт будет бесплатным, но в холле будет расположен ящик для взносов, куда зрители смогут пожертвовать средства для Эльмиры. Также будет организована ярмарка, вырученные средства от которой тоже будут переданы родителям ребенка.
- Все средства, собранные в этот день, будут переданы семье Агаевых. Приглашаем всех неравнодушных. Поможем девочке обрести слух!, - отметили в украинском этнокультурном объединении.
В концерте примут участие певец Ислам Музаев, ансамбль танца «Альтаир» и многие другие артисты нашего города.
Напомним, ранее о болезни ребенка рассказывал папа Эльмиры Кадыр Агаев, основатель школы лезгинки LEZGI_STAR Актау.
- Никогда бы не подумал, что буду просить о помощи, но моей единственной 2-летней дочери врачи поставили диагноз: врождённая тугоухость 4 степени. Необходима большая сумма денег, а именно 70 000 $. Искренне прошу неравнодушных людей помочь моей дочери жить полноценной жизнью. Если соберём хотя бы по 100-200 тенге все вместе, уверен, необходимая сумма соберётся. Со своей стороны, как человек, занимающийся общественной деятельностью, даю слово, что все собранные деньги будут направлены на реабилитацию ребенка, - говорит папа девочки.
С медицинскими документами и более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
- В воскресенье, 27 февраля, в 15.00 в 34 микрорайоне (Ассамблея народа Казахстана) состоится благотворительный концерт-ярмарка «Ложкой снег мешая», приуроченный ко Дню благодарности. Собранные средства пойдут на лечение Эльмиры Агаевой. Ей необходима медицинская помощь высокого уровня, а у родителей Эльмиры, к сожалению, нет таких средств. Цель концерта - сбор средств для лечения маленькой девочки, - сообщили в этнокультурном объединении.
Вход на концерт будет бесплатным, но в холле будет расположен ящик для взносов, куда зрители смогут пожертвовать средства для Эльмиры. Также будет организована ярмарка, вырученные средства от которой тоже будут переданы родителям ребенка.
- Все средства, собранные в этот день, будут переданы семье Агаевых. Приглашаем всех неравнодушных. Поможем девочке обрести слух!, - отметили в украинском этнокультурном объединении.
В концерте примут участие певец Ислам Музаев, ансамбль танца «Альтаир» и многие другие артисты нашего города.
Напомним, ранее о болезни ребенка рассказывал папа Эльмиры Кадыр Агаев, основатель школы лезгинки LEZGI_STAR Актау.
- Никогда бы не подумал, что буду просить о помощи, но моей единственной 2-летней дочери врачи поставили диагноз: врождённая тугоухость 4 степени. Необходима большая сумма денег, а именно 70 000 $. Искренне прошу неравнодушных людей помочь моей дочери жить полноценной жизнью. Если соберём хотя бы по 100-200 тенге все вместе, уверен, необходимая сумма соберётся. Со своей стороны, как человек, занимающийся общественной деятельностью, даю слово, что все собранные деньги будут направлены на реабилитацию ребенка, - говорит папа девочки.
С медицинскими документами и более подробной информацией можно ознакомиться здесь.