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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:32

Просмотров: 686

В Актау пройдет благотворительный концерт в помощь двухлетнему ребёнку

В здании Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне пройдет благотворительный концерт-ярмарка «Ложкой снег мешая», приуроченный ко Дню благодарности. Все собранные на нем средства пойдут на лечение двухлетней Эльмиры Агаевой, у которой диагностировали врождённую тугоухость 4 степени.

Эльмира Агаева
На лечение Эльмиры Агаевой ее родителям необходимо 70 тысяч долларов. Помочь собрать эту сумму решило украинское этнокультурное объединение имени Тараса Шевченко, организовав в День благодарности концерт.

- В воскресенье, 27 февраля, в 15.00 в 34 микрорайоне (Ассамблея народа Казахстана) состоится благотворительный концерт-ярмарка «Ложкой снег мешая», приуроченный ко Дню благодарности. Собранные средства пойдут на лечение Эльмиры Агаевой. Ей необходима медицинская помощь высокого уровня, а у родителей Эльмиры, к сожалению, нет таких средств. Цель концерта - сбор средств для лечения маленькой девочки, - сообщили в этнокультурном объединении.

Вход на концерт будет бесплатным, но в холле будет расположен ящик для взносов, куда зрители смогут пожертвовать средства для Эльмиры. Также будет организована ярмарка, вырученные средства от которой тоже будут переданы родителям ребенка.

- Все средства, собранные в этот день, будут переданы семье Агаевых. Приглашаем всех неравнодушных. Поможем девочке обрести слух!, - отметили в украинском этнокультурном объединении.

В концерте примут участие певец Ислам Музаев, ансамбль танца «Альтаир» и многие другие артисты нашего города.

Напомним, ранее о болезни ребенка рассказывал папа Эльмиры Кадыр Агаев, основатель школы лезгинки LEZGI_STAR Актау.

- Никогда бы не подумал, что буду просить о помощи, но моей единственной 2-летней дочери врачи поставили диагноз: врождённая тугоухость 4 степени. Необходима большая сумма денег, а именно 70 000 $. Искренне прошу неравнодушных людей помочь моей дочери жить полноценной жизнью. Если соберём хотя бы по 100-200 тенге все вместе, уверен, необходимая сумма соберётся. Со своей стороны, как человек, занимающийся общественной деятельностью, даю слово, что все собранные деньги будут направлены на реабилитацию ребенка, - говорит папа девочки.

С медицинскими документами и более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

В Актау пройдет благотворительный концерт в помощь двухлетнему ребёнку



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Комментарии ( 4 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:47
Orion,
да, кстати такой же вопрос. создали фонд все деньги баев туда перекинули. почему он не работает
 
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babe (Посетители) Сегодня, 16:12
Orion, фонд может и поможет , но это же не повод запретить помогать и другим!
Я , к примеру, хочу помочь , поэтому схожу на концерт , получу удовольствие от концерта и за одно помогу финансово , пусть не много, но все же.
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 16:05
А как же новый фонд, который всем больным детям помогать обязался.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 14:46
Какие все молодцы, кто организовал , кто будет участвовать в концерте ! Благое дело. Обязательно прийду поддержать.
 
 

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