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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Просмотров: 447

Актау замер в ожидании: коммунальные работники убирают сорняки на месте демонтированного «Цветочного поля»

Жители Актау наблюдают работы по уборке территории на месте «Цветочного поля». В городском акимате сообщили, что коммунальные службы убирают сорняк.

Фото журналиста Lada.kz
Работники коммунальных служб убирают сорняк с территории, где ранее было расположено «Цветочное поле».



Несколько дней назад расположенное на площади Ынтымак «Цветочное поле», демонтировали. Что теперь будет на месте пластиковых тюльпанов - неизвестно.

Напомним, в Актау городскую площадь оформили пластиковыми тюльпанами. Проект под названием «Цветочное поле» был призван привлечь туристов. Стоимость инсталляции составила 15 миллионов тенге, выделенных из бюджета города. Однако идею акимата раскритиковали жители и общественность.

Во время январских митингов пострадали элементы оборудования инсталляции, затем фанерная платформа стала служить горкой для местной ребятни.

Аким города Актау предложил альтернативу «Цветочному полю». Так и незавершённую до конца инсталляцию Нурдаулет Килыбай предложил заменить на новую композицию с названием города.



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Комментарии ( 1 )

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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:38
Что теперь будет на месте пластиковых тюльпанов - неизвестно.

Снесите эту стену и уберите нАсыпь! Сделайте ровную клумбу и усадите розами! Там достаточно будет декоративного заборчика высотой 30 см. Всё! Площадь от этого визуально увеличится!
 
 

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