Автодорогу открыли в Мангистау

Фото из архива lada.kz
По информации департамента полиции, автодорогу открыли в 19:30.
Дорожные полицейские по-прежнему будут дежурить на данной автодороге.
Стражи порядка просят водителей быть бдительными и соблюдать скоростной режим.
Напомним, сегодня участок автодороги Жетыбай-Жанаозен был закрыт для движения с 11:45, а также Шетпе-Жетыбай с 12:00.
Дорожные полицейские по-прежнему будут дежурить на данной автодороге.
Стражи порядка просят водителей быть бдительными и соблюдать скоростной режим.
Напомним, сегодня участок автодороги Жетыбай-Жанаозен был закрыт для движения с 11:45, а также Шетпе-Жетыбай с 12:00.
Оставьте свой комментарий первым.