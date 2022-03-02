Жители сообщили о спиленных деревьях в Актау

- Что за дела? Скорее всего, это сделали ночью. Если они спилили их, я так думаю, что стоит ожидать расширения строительной зоны застройщиком, - возмутился житель 6 микрорайона Михаил.

По словам жителей 6 микрорайона, у дома №40 в 6 микрорайоне возводится высотка. Люди пожаловались, что сегодня, 2 марта, растущие у данного участка пять деревьев спилены и брошены у мусорной контейнерной площадки.В свою очередь, рабочие с данного объекта сказали, что, якобы, зелёные насаждения спилил три дня назад неизвестный мужчина. Также они сообщили, что на доме №3 находится камера наружного наблюдения, в объектив которого и мог попасть этот гражданин.Lada.kz обратилась за комментарием в городской акимат.Напомним, в конце 2021 года жители 6 микрорайона уже обращались с жалобой на застройщика, который начал «отжимать» территорию вдоль забора около средней школы №6. В городском акимате тогда заявили, что у застройщика имеются все разрешительные документы. На участке запланировано строительство многоквартирного жилого дома.