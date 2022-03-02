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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:26

Просмотров: 546

Жители сообщили о спиленных деревьях в Актау

У ограждённого участка в 6 микрорайоне, где ведётся строительство многоэтажки, было спилено несколько молодых деревьев. Об этом сообщили жители.

Фото Lada.kz
По словам жителей 6 микрорайона, у дома №40 в 6 микрорайоне возводится высотка. Люди пожаловались, что сегодня, 2 марта, растущие у данного участка пять деревьев спилены и брошены у мусорной контейнерной площадки.

Жители сообщили о спиленных деревьях в Актау


- Что за дела? Скорее всего, это сделали ночью. Если они спилили их, я так думаю, что стоит ожидать расширения строительной зоны застройщиком, - возмутился житель 6 микрорайона Михаил.


Жители сообщили о спиленных деревьях в Актау


В свою очередь, рабочие с данного объекта сказали, что, якобы, зелёные насаждения спилил три дня назад неизвестный мужчина. Также они сообщили, что на доме №3 находится камера наружного наблюдения, в объектив которого и мог попасть этот гражданин.

Жители сообщили о спиленных деревьях в Актау


Lada.kz обратилась за комментарием в городской акимат.

Напомним, в конце 2021 года жители 6 микрорайона уже обращались с жалобой на застройщика, который начал «отжимать» территорию вдоль забора около средней школы №6. В городском акимате тогда заявили, что у застройщика имеются все разрешительные документы. На участке запланировано строительство многоквартирного жилого дома.



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Комментарии ( 3 )

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  • Sportikus
 Кинст (Посетители) Сегодня, 15:57
Глас в пустоту.... Природоохранные органы в этом вопросе показывают полное бездействие.
 
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antey (Посетители) Сегодня, 15:11
Здравствуйте! не порядок, что срубили деревья. А давайте посадим 5 деревьев взамен этих?
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:39
куда там ещё дом? там всё застроено и так
 
 

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