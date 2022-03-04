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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:46

Просмотров: 24

Новую партию тюльпанов к 8 Марта вырастил нефтяник из Мангистау

В теплице Берекета Бекова сегодня растет 22 тысячи тюльпанов. Мужчина рассказал о том, что выращивать цветы - это его хобби. Сам он работает на месторождении. Об этом сообщает Мангистауский центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК Мангистауской области
По словам Берекета Бекова, научиться выращивать цветы практически без потерь ему удалось спустя два года занятия цветоводством.

Новую партию тюльпанов к 8 Марта вырастил нефтяник из Мангистау


- Сейчас в моей теплице шесть видов тюльпанов. Этот цветок требует особого внимания. Два года подряд я высаживал эти цветы, но половина тюльпанов погибала, а в этом году моя теплица осталась без потерь. Семена я заказываю из Нидерландов в октябре и в этом же месяце начинаю сажать ростки. Потом мы их держим в холодном месте с октября по январь. Скажу, что тюльпаны трудно выращивать. Нельзя слишком рано открывать цветы, но и нельзя опоздать, чтобы получить тюльпаны к 8 Марта. Цветы - мое хобби, а сам я работаю в нефтяной сфере, – рассказал мужчина.


Берекет Беков много лет работает на месторождении Каражанбас в прокатно-ремонтном цехе эксплуатационного оборудования мастером по монтажу.

Выращенные своими руками тюльпаны Берекет Беков доставляет заказчикам, которые закупают у него цветочную продукцию оптом. Розничной продажи у мужчины нет.

Напомним, нефтяник показал, что в Мангистау можно выращивать цветы.



Новую партию тюльпанов к 8 Марта вырастил нефтяник из Мангистау
Новую партию тюльпанов к 8 Марта вырастил нефтяник из Мангистау
Новую партию тюльпанов к 8 Марта вырастил нефтяник из Мангистау
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