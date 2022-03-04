Новую партию тюльпанов к 8 Марта вырастил нефтяник из Мангистау

- Сейчас в моей теплице шесть видов тюльпанов. Этот цветок требует особого внимания. Два года подряд я высаживал эти цветы, но половина тюльпанов погибала, а в этом году моя теплица осталась без потерь. Семена я заказываю из Нидерландов в октябре и в этом же месяце начинаю сажать ростки. Потом мы их держим в холодном месте с октября по январь. Скажу, что тюльпаны трудно выращивать. Нельзя слишком рано открывать цветы, но и нельзя опоздать, чтобы получить тюльпаны к 8 Марта. Цветы - мое хобби, а сам я работаю в нефтяной сфере, – рассказал мужчина.

По словам Берекета Бекова, научиться выращивать цветы практически без потерь ему удалось спустя два года занятия цветоводством.Берекет Беков много лет работает на месторождении Каражанбас в прокатно-ремонтном цехе эксплуатационного оборудования мастером по монтажу.Выращенные своими руками тюльпаны Берекет Беков доставляет заказчикам, которые закупают у него цветочную продукцию оптом. Розничной продажи у мужчины нет.Напомним, нефтяник показал, что в Мангистау можно выращивать цветы.