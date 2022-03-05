Ветер в Актау: Коммунальщики восстанавливают город

Фото предоставили в городском акимате
В результате сильного ветра ночью 5 марта в городской черте повалило несколько деревьев. Также оборвалось несколько баннеров.
В настоящее время сотрудники коммунального предприятия «Кала жолдары» и ЖКХ проводят совместные работы по уборке упавших деревьев и восстановлению баннеров.
Напомним, последствия сильного ветра сняли на видео и фото жители Актау.
В настоящее время сотрудники коммунального предприятия «Кала жолдары» и ЖКХ проводят совместные работы по уборке упавших деревьев и восстановлению баннеров.
Напомним, последствия сильного ветра сняли на видео и фото жители Актау.