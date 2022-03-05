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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 181

Ветер в Актау: Коммунальщики восстанавливают город

О проводимых работах сообщили в городском акимате.

Фото предоставили в городском акимате
В результате сильного ветра ночью 5 марта в городской черте повалило несколько деревьев. Также оборвалось несколько баннеров.

Ветер в Актау: Коммунальщики восстанавливают город


В настоящее время сотрудники коммунального предприятия «Кала жолдары» и ЖКХ проводят совместные работы по уборке упавших деревьев и восстановлению баннеров.

Ветер в Актау: Коммунальщики восстанавливают город


Напомним, последствия сильного ветра сняли на видео и фото жители Актау.

Ветер в Актау: Коммунальщики восстанавливают город

Ветер в Актау: Коммунальщики восстанавливают город



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:32
Ветер получше любых инспекторов проинспектировал недочеты и недоляпы городского хозяйства и недобросовестных застройщиков...Ветру взятку то невозможно дать lol
 
 

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