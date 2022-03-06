Женщина провела в машине шесть часов из-за пыльной бури в Мангистау

Фото предоставили в ДЧС региона

Как выяснилось, женщина на Toyota Hilux двигалась по автодороге 6 марта, но из-за пыльной бури и отсутствия видимости она потеряла ориентир. Ей пришлось съехать с проезжей части и просидеть в машине несколько часов.



Спустя шесть часов вызов по данному факту поступил в пожарную часть Жанаозена.



Личный состав отреагировал оперативно и отправил на место спасателей. Своими силами они вывезли автомобиль в безопасное место.



Ей была оказана психологическая помощь, позже её доставили домой.



Спасённая автоледи, в свою очередь, поблагодарила спасателей.