В Актау 8 Марта проезд в автобусах для всех женщин будет бесплатным

Фото из архива Lada.kz
В Актау объявили о бесплатном проезде в общественном транспорте для всех женщин 8 Марта.
- К Международному женскому дню 8 Марта для всех представительниц прекрасного пола проезд в городском общественном транспорте Актау по маршрутам №2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8 будет бесплатным, - сообщили в городском акимате.
Подобную акцию в Актау проводят не впервые, в 2021 году власти города таким образом поздравили женщин с праздником.
- К Международному женскому дню 8 Марта для всех представительниц прекрасного пола проезд в городском общественном транспорте Актау по маршрутам №2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8 будет бесплатным, - сообщили в городском акимате.
Подобную акцию в Актау проводят не впервые, в 2021 году власти города таким образом поздравили женщин с праздником.
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