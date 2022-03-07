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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:58

Просмотров: 1714

Глава Мангистауской области занял пятое место в рейтинге акимов регионов

Нурлан Ногаев, пожалуй, единственный аким, кто успешно урегулировал январские протесты. Учитывая нрав и темперамент мангистауцев, главе региона было трудно выстроить конструктивный диалог с общественностью. Об этом сообщается на информационном портале Тoppress.kz.

Фото из архива Lada.kz
Рейтинг акимов по итогам марта опубликовали на сайте Тoppress.kz.

Глава Мангистауской области занял пятое место в рейтинге акимов регионов.

Как сообщает Тoppress.kz, Нурлан Ногаев единственный аким, кто успешно урегулировал январские протесты. Учитывая нрав и темперамент мангистауцев, главе региона было трудно выстроить конструктивный диалог с общественностью. На это он потратил сутки, а то и более.

- Нурлан Ногаев разъяснял ситуацию с газом, просил не поддаваться на провокации и благодарил за терпение и понимание. В итоге в Мангистауской области акции протеста так и не переросли в беспорядки, и в этом есть заслуга акима. После январских событий рейтинги Нурлана Ногаева в соцсетях пошли вверх, а респонденты высоко оценили его вклад в урегулирование ситуации, - сообщает информационный портал.

В феврале глава региона представил комплексный план социально-экономического развития области до 2025 года. В рамках плана в регион предусматривается привлечь 2,1 трлн тенге. 65 процентов рассматриваемых средств будет направлено на обеспечение занятости, а также на развитие малого и среднего предпринимательства. Будет реализовано 226 проектов, таких как строительство инженерных сетей, инфраструктуры, питьевой воды, современных школ и спортивных комплексов. Эти работы будут проделаны и в Жанаозене.

Одной из характерных проблем региона является дефицит питьевой воды. Ежегодно в период с марта по сентябрь наблюдается дефицит в 50 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. В этой связи планируется усовершенствовать систему обеспечения мангистауцев питьевой водой через водопровод «Астрахань-Мангистау».

Напомним, Нурлан Аскарович Ногаев на должность акима Мангистауской области был назначен 7 сентября 2021 года.



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Комментарии ( 2 )

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  • Daulet201999
 slavik (Посетители) Вчера, 20:58
Касаемо январских событий, Ногаев первый раз увидел простых людей, когда его на корявой новой дороге в аэропорт не пропускали и на митинге, а бардака не допустили своенравные и темпераментные мангистаусцы, а не холёные по..лизы в костюмах и галстуках с толстыми конвертами, а потом он заявил, что алея тюльпанов была уставлена по просьбе горожан. Нет управленцев, кадровый голод, этими людьми движат деньги и нажива, а не государственная служба.
 
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  • Daulet201999
 Нурекен (Посетители) Вчера, 17:15
Пожалуйста, не смешите нас,тогда у нас власти не было,народ у нас контролировал.
 
 

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