Милых женщин Актау поздравляют с 8 Марта!

Иллюстрация к материалу
Видеообращение с поздравительными словами в редакцию Lada.kz прислал заместитель директора ТОО «Каспий Авто Парк» Жанибек Миралиев.
- От всей души поздравляю всех актауских женщин с 8 Марта. С самыми горячими поздравлениями мы передаем добрые пожелания нашим мамам, сестрам и дочерям. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе. Не забывайте, что без вас этот мир пустой, - сказал Жанибек Миралиев.
Напомним, что в честь праздника актауские женщины смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города.
Уважаемые пользователи, поздравьте своих любимых с праздником в комментариях.
- От всей души поздравляю всех актауских женщин с 8 Марта. С самыми горячими поздравлениями мы передаем добрые пожелания нашим мамам, сестрам и дочерям. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе. Не забывайте, что без вас этот мир пустой, - сказал Жанибек Миралиев.
Напомним, что в честь праздника актауские женщины смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города.
Уважаемые пользователи, поздравьте своих любимых с праздником в комментариях.
Оставьте свой комментарий первым.