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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 11

Безопасной считают специалисты стрелу строительного крана над дорогой в Актау

Небезопасный проезд под стрелой строительного крана прокомментировали в департаменте комитета промышленной безопасности министерства по ЧС РК по Мангистауской области.

Кадр видео
Зафиксированная стрела башенного крана над проезжей частью в 17 микрорайоне, как заявили в ведомстве, находилась по направлению ветра.

- Это была необходимая мера. Стрела башенного крана должна быть по направлению ветра, как это происходило в тот момент во время непогоды. Нарушений в данном случае нет. Если бы стрелу крана повернули в другую сторону, то кран бы упал, - объяснили в департаменте комитета промышленной безопасности министерства по ЧС РК по Мангистауской области.


На сегодня, 8 марта, как сообщили в ведомстве, стрела крана находится в другом направлении.

Напомним, падение стрелы крана на дорогу опасались водители в Актау.



Подобная ситуация, только уже со стрелой автокрана, произошла в конце февраля этого года. Тогда представители городского акимата приостановили строительные работы, проводимые владельцем земельного участка.




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