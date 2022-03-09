Безопасной считают специалисты стрелу строительного крана над дорогой в Актау

- Это была необходимая мера. Стрела башенного крана должна быть по направлению ветра, как это происходило в тот момент во время непогоды. Нарушений в данном случае нет. Если бы стрелу крана повернули в другую сторону, то кран бы упал, - объяснили в департаменте комитета промышленной безопасности министерства по ЧС РК по Мангистауской области.

Зафиксированная стрела башенного крана над проезжей частью в 17 микрорайоне, как заявили в ведомстве, находилась по направлению ветра.На сегодня, 8 марта, как сообщили в ведомстве, стрела крана находится в другом направлении.Напомним, падение стрелы крана на дорогу опасались водители в Актау.Подобная ситуация, только уже со стрелой автокрана, произошла в конце февраля этого года. Тогда представители городского акимата приостановили строительные работы, проводимые владельцем земельного участка.