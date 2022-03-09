Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспия в районе отеля «Rixos»: ответ чиновников

- После включения в предварительный список данный объект подлежит охране наравне с памятниками истории и культуры. В дальнейшем необходимо будет провести экспертизу для установления историко-культурной значимости и степени сохранности объекта, в результате чего будет принято решение о статусе данного объекта, - заверили в управлении культуры, архивов и документации региона.

В настоящее время специалисты областного государственного историко-культурного заповедника ведут работы по изучению и сбору документации о происхождении корабля и о его ценности для дальнейшего включения в предварительный список историко-культурного наследия Мангистауской области.Напомним, директор дайвинг-центра «SSI Актау» Олег Морозов говорил , что данный затонувший объект был обследован и идентифицирован. Судно несет в себе историческую ценность. Оно имеет уникальную конструкцию, в связи с чем есть основание утверждать, что это одно из двух первых в мире металлических нефтеналивных судов.