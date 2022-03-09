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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:06

Просмотров: 1494

Дайверы из Актау просят не извлекать останки корабля со дна Каспия в районе отеля «Rixos»: ответ чиновников

На обращение директора дайвинг-центра «SSI Актау» Олега Морозова, который просил не поднимать остов судна со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos», ответили в управлении культуры, архивов и документации Мангистауской области.

Кадр видео
В настоящее время специалисты областного государственного историко-культурного заповедника ведут работы по изучению и сбору документации о происхождении корабля и о его ценности для дальнейшего включения в предварительный список историко-культурного наследия Мангистауской области.

- После включения в предварительный список данный объект подлежит охране наравне с памятниками истории и культуры. В дальнейшем необходимо будет провести экспертизу для установления историко-культурной значимости и степени сохранности объекта, в результате чего будет принято решение о статусе данного объекта, - заверили в управлении культуры, архивов и документации региона.


Напомним, директор дайвинг-центра «SSI Актау» Олег Морозов говорил, что данный затонувший объект был обследован и идентифицирован. Судно несет в себе историческую ценность. Оно имеет уникальную конструкцию, в связи с чем есть основание утверждать, что это одно из двух первых в мире металлических нефтеналивных судов.




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Комментарии ( 4 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:03
Ксандер,
lol она даже сама себя лайкает))

или, тем самым, чтобы голосов ЕЁ(ЕГО) было побольше
 
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  • strana.kz
 Ксандер (Посетители) Сегодня, 09:53
Цитата: strana.kz
Вы с "Жанар" не одно лицо случайно? а то прям почерк письма и мысли один в один.


Да, это одно и то же. Не определился пока человек lol
 
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  • Ксандер
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 09:51
Дизель,
Вы с "Жанар" не одно лицо случайно? а то прям почерк письма и мысли один в один. uhmylka
 
-9
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  • Жанар
  • Добрыня
  • Василий Кравчук
 Дизель (Посетители) Сегодня, 09:37
Оно имеет уникальную конструкцию.

А!, барыги хозяева решили и на этом наварится...
Организуют "подводный дайвинг", для жировых клиентов, по осмотру ржавого железа, очередной лохотрон...
Судно, утилизировать и вывезти в металлолом эту свалку железа...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 

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