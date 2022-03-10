Рыбная инспекция Мангистау: Информация об усеянном пляже трупами раков не подтвердилась

Фото пресс-службы ведомства
Житель Актау снял на видео выброшенных на берег раков.
Автор ролика написал, что трупами раков вперемешку с мусором усеяна вся береговая линия общественного пляжа нашего города.
В рыбной инспекции по Мангистауской области прокомментировали видео жителя Актау.
- Примерно в 15 часов дня проведена проверка общественного «Солдатского» пляжа, в ходе которого мы убедились, что не подтверждается информация, утверждаемая автором этого ролика. Однако удалось определить, где на самом деле снят ролик, это возле водозаборного канала МАЭКа, в районе гостиницы «Достар». Оказалось, что в одну кучу искусственным путём собраны раки, которых выбросило на береговую зону в ходе штормовой погоды за последние дни 6-9 марта, - сообщили в ведомстве.
В рыбинспекции рекомендовали жителям Актау не поддаваться на такие откровенно «фейковые» новости, которые искусственно создаются недобросовестными блогерами.
Напомним, сегодня, 10 марта, жительница Актау сняла на видео выброшенных на берег раков.
Данное явление не первый год наблюдают жители Актау. Экологи уверяют, причин для паники нет, само явление является природным. Раки после зимы ослаблены и самостоятельно не могут вернуться в море.
Раков выбрасывает каждую весну. Выбрасывает из-за штормовой погоды в море.
Автор ролика написал, что трупами раков вперемешку с мусором усеяна вся береговая линия общественного пляжа нашего города.
В рыбной инспекции по Мангистауской области прокомментировали видео жителя Актау.
- Примерно в 15 часов дня проведена проверка общественного «Солдатского» пляжа, в ходе которого мы убедились, что не подтверждается информация, утверждаемая автором этого ролика. Однако удалось определить, где на самом деле снят ролик, это возле водозаборного канала МАЭКа, в районе гостиницы «Достар». Оказалось, что в одну кучу искусственным путём собраны раки, которых выбросило на береговую зону в ходе штормовой погоды за последние дни 6-9 марта, - сообщили в ведомстве.
В рыбинспекции рекомендовали жителям Актау не поддаваться на такие откровенно «фейковые» новости, которые искусственно создаются недобросовестными блогерами.
Напомним, сегодня, 10 марта, жительница Актау сняла на видео выброшенных на берег раков.
Данное явление не первый год наблюдают жители Актау. Экологи уверяют, причин для паники нет, само явление является природным. Раки после зимы ослаблены и самостоятельно не могут вернуться в море.
Раков выбрасывает каждую весну. Выбрасывает из-за штормовой погоды в море.