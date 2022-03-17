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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:01

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Аналитики: В феврале 2022 года цена на сахар в Мангистауской области выросла сразу на 19,4 процента

В феврале текущего года на прилавках магазинов и рынков РК килограмм сахара продавался в среднем за 296 тенге — сразу на 14,7 процента больше, чем годом ранее. В Мангистауской области цена выросла сразу на 19,4 процента, сообщает аналитический портал Energyprom.kz.

Иллюстративное фото из открытых источников
Сильнее всего рост цен на сахар ощутили жители Туркестанской области: сразу плюс 29,8 процента за год. В тройке антилидеров также оказались Костанайская (плюс 23,4 процента) и Атырауская (плюс 21 процент) области. Наименьший рост цен отмечен в Алматы: «всего» плюс 7,2 процента.

Среди крупных городов страны дороже всего сахар стоил в Атырау (337 тенге за кг), Нур-Султане (319 тенге) и Туркестане (317 тенге). Самые низкие цены были зафиксированы в Таразе (248 тенге), Алматы (273 тенге) и Талдыкоргане (275 тенге).

По данным Energyprom.kz, в феврале текущего года в Актау сахар стоил 295 тенге. Цена за месяц выросла сразу на 19,4 процента.

Напомним: после информации о санкциях в отношении России, которая обеспечивает наш рынок немалыми объёмами сахара, в РК начался нездоровый ажиотаж.

Тем временем Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан сообщило, что запасов сахара на складах торговых сетей и стабфондов хватит, как минимум, на три месяца, а производство сахара и его импорт продолжаются, то есть запасы пополняются. Реального дефицита в стране нет, но создан искусственный. Пример создания дефицита на фоне «закупочной паники»: в целом по РК в магазинах торговой сети Magnum продажи сахара за пять дней ажиотажа достигли 528 тонн, в то время как ранее пятидневные продажи составляли порядка 172 тонн.

Что касается производства: по официальным данным, в январе текущего года в стране произвели 17 тысяч тонн сахара — на 26,7 процента меньше, чем годом ранее. Наибольший объём производства пришёлся на Жамбылскую область: 13,7 тысяч тонн, минус 21,9 процента за год. Доля региона от всего производства по РК составила 81 процент, против 76 процентов годом ранее.

В магазинах Актау сахара нет, но чиновники утверждают обратное. Горожане сообщают об отсутствии сахара как в крупных супермаркетах, так и в мелких продуктовых магазинах. А если он и имеется на прилавках, то по завышенной цене.



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