Необходим прецедент: Общественники и зоозащитники Актау намерены добиться наказания для пытавшегося сбить собак водителя

Скрин видео
Как рассказал юрист Александр Фокин, отсутствие наказания для водителя иномарки, пытавшегося наехать на собак, возмутило не только Актау, но и жителей всего Казахстана.
- Любой здравомыслящий человек после просмотра видео скажет, что налицо жестокое обращение с животными, и уголовное преступление по статье - жестокое обращение с животными. У данного водителя был очевидный умысел убить собак, однако решение сотрудников полиции вызывает ряд вопросов. Например, действительно ли установили личность водителя, проводили ли освидетельствование на наличие алкоголя или иных препаратов в крови, здоров ли психически этот водитель? В его действиях есть, как минимум, нарушения правил дорожного движения, взять хотя бы маневрирование на парковочной территории. Также непонятно, действительно ли в отношении него была проведена проверка, - говорит Александр Фокин.
По словам правозащитника, после ответа полиции у волонтёров возникли сомнения в том, что данный факт вообще был зарегистрирован.
- Есть подозрение, что и регистрации не было, поэтому мы и хотим обратиться в прокуратуру, чтобы выяснить, была ли проверка официальная, или общественности через СМИ дали лишь отписку? За 20 лет, как работает закон о жестоком обращении с животными, ни одного человека не наказали, тогда для чего его создали? Чтобы лишь налоги собирать? В данном случае мы требуем применить закон о защите животных, – рассказал Александр Фокин.
Напомним, видео с водителем иномарки, пытавшимся совершить наезд на собак, попало в сеть и вызвало массу негодований. В полиции заявили, что привлекут водителя к ответственности, однако спустя сутки заявили, что в действиях водителя не усматривается признаков административного и уголовного правонарушений. Полицейские провели профилактическую беседу.
- Любой здравомыслящий человек после просмотра видео скажет, что налицо жестокое обращение с животными, и уголовное преступление по статье - жестокое обращение с животными. У данного водителя был очевидный умысел убить собак, однако решение сотрудников полиции вызывает ряд вопросов. Например, действительно ли установили личность водителя, проводили ли освидетельствование на наличие алкоголя или иных препаратов в крови, здоров ли психически этот водитель? В его действиях есть, как минимум, нарушения правил дорожного движения, взять хотя бы маневрирование на парковочной территории. Также непонятно, действительно ли в отношении него была проведена проверка, - говорит Александр Фокин.
По словам правозащитника, после ответа полиции у волонтёров возникли сомнения в том, что данный факт вообще был зарегистрирован.
- Есть подозрение, что и регистрации не было, поэтому мы и хотим обратиться в прокуратуру, чтобы выяснить, была ли проверка официальная, или общественности через СМИ дали лишь отписку? За 20 лет, как работает закон о жестоком обращении с животными, ни одного человека не наказали, тогда для чего его создали? Чтобы лишь налоги собирать? В данном случае мы требуем применить закон о защите животных, – рассказал Александр Фокин.
Напомним, видео с водителем иномарки, пытавшимся совершить наезд на собак, попало в сеть и вызвало массу негодований. В полиции заявили, что привлекут водителя к ответственности, однако спустя сутки заявили, что в действиях водителя не усматривается признаков административного и уголовного правонарушений. Полицейские провели профилактическую беседу.
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