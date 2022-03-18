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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 21:13

Просмотров: 370

Необходим прецедент: Общественники и зоозащитники Актау намерены добиться наказания для пытавшегося сбить собак водителя

Защитников животных, юристов и общественных жителей Актау возмутила безнаказанность для водителя, пытавшегося намеренно причинить вред собакам. По мнению одного из правозащитников, действия сотрудников полиции вызывают массу вопросов. Неравнодушных намерены написать заявление в прокуратуру.

Скрин видео
Как рассказал юрист Александр Фокин, отсутствие наказания для водителя иномарки, пытавшегося наехать на собак, возмутило не только Актау, но и жителей всего Казахстана.

- Любой здравомыслящий человек после просмотра видео скажет, что налицо жестокое обращение с животными, и уголовное преступление по статье - жестокое обращение с животными. У данного водителя был очевидный умысел убить собак, однако решение сотрудников полиции вызывает ряд вопросов. Например, действительно ли установили личность водителя, проводили ли освидетельствование на наличие алкоголя или иных препаратов в крови, здоров ли психически этот водитель? В его действиях есть, как минимум, нарушения правил дорожного движения, взять хотя бы маневрирование на парковочной территории. Также непонятно, действительно ли в отношении него была проведена проверка, - говорит Александр Фокин.

По словам правозащитника, после ответа полиции у волонтёров возникли сомнения в том, что данный факт вообще был зарегистрирован.

- Есть подозрение, что и регистрации не было, поэтому мы и хотим обратиться в прокуратуру, чтобы выяснить, была ли проверка официальная, или общественности через СМИ дали лишь отписку? За 20 лет, как работает закон о жестоком обращении с животными, ни одного человека не наказали, тогда для чего его создали? Чтобы лишь налоги собирать? В данном случае мы требуем применить закон о защите животных, – рассказал Александр Фокин.

Напомним, видео с водителем иномарки, пытавшимся совершить наезд на собак, попало в сеть и вызвало массу негодований. В полиции заявили, что привлекут водителя к ответственности, однако спустя сутки заявили, что в действиях водителя не усматривается признаков административного и уголовного правонарушений. Полицейские провели профилактическую беседу.



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