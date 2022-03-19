Гражданина Узбекистана оштрафовали в Мангистау

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В ходе проверки гражданина Узбекистана 9 марта этого года установлено, что он 16 февраля 2021 года пересек границу Казахстана и находился без регистрации в Каракиянском районе Мангистауской области.
Постановлением суда мужчину признали виновным по части 4 статьи 517 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 76 575 тенге.
Напомним, в ходе проведения республиканского ОПМ «Мигрант» с 10 по 17 марта сотрудники отдела миграционной службы привлекли к административной ответственности 15 иностранных граждан.
Постановлением суда мужчину признали виновным по части 4 статьи 517 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 76 575 тенге.
Напомним, в ходе проведения республиканского ОПМ «Мигрант» с 10 по 17 марта сотрудники отдела миграционной службы привлекли к административной ответственности 15 иностранных граждан.
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