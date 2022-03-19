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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:39

Просмотров: 1120

Гражданина Узбекистана оштрафовали в Мангистау

Свыше 70 тысяч тенге штрафа наложили на гражданина Узбекистана, передает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото из доступных источников
В ходе проверки гражданина Узбекистана 9 марта этого года установлено, что он 16 февраля 2021 года пересек границу Казахстана и находился без регистрации в Каракиянском районе Мангистауской области.

Постановлением суда мужчину признали виновным по части 4 статьи 517 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 76 575 тенге.

Напомним, в ходе проведения республиканского ОПМ «Мигрант» с 10 по 17 марта сотрудники отдела миграционной службы привлекли к административной ответственности 15 иностранных граждан.



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