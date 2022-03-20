Газом обещают обеспечить объекты туризма на Каспии в Актау

- Также в этом году планируется начать капитальный ремонт действующего газопровода «Бейнеу-Жанаозен» и строительство параллельных ниток газопроводов «Макат-Северный Кавказ» и «Бейнеу-Жанаозен». Реализация этих проектов обеспечит энергетическую безопасность и транспортировку дополнительных объемов газа для развития западных регионов страны, - отметил министр энергетики РК.

Газификация местности «Сарша» и курортной зоны «Теплый пляж», по словам Болата Акчулакова, позволит обеспечить газом более 10 объектов туристического кластера побережья Каспийского моря.Напомним, вместо «КазГПЗ» в Жанаозене хотят построить новый завод.