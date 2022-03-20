«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Марта
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 505.22 KZT
  • €1 = 558.72 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:47

Просмотров: 1296

Газом обещают обеспечить объекты туризма на Каспии в Актау

Для развития туристического кластера в 2022 году планируется завершить газификацию местности «Сарша» и курортной зоны «Теплый пляж», сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков.

Фото из доступных источников
Газификация местности «Сарша» и курортной зоны «Теплый пляж», по словам Болата Акчулакова, позволит обеспечить газом более 10 объектов туристического кластера побережья Каспийского моря.

Газом обещают обеспечить объекты туризма на Каспии в Актау


- Также в этом году планируется начать капитальный ремонт действующего газопровода «Бейнеу-Жанаозен» и строительство параллельных ниток газопроводов «Макат-Северный Кавказ» и «Бейнеу-Жанаозен». Реализация этих проектов обеспечит энергетическую безопасность и транспортировку дополнительных объемов газа для развития западных регионов страны, - отметил министр энергетики РК.


Напомним, вместо «КазГПЗ» в Жанаозене хотят построить новый завод.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Вчера, 22:46
Риксосу и ближайшим базам нужен газ, это очень важная тема! ((
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ЁмоЁ
  • Ну Ну
  • Papirosso
  • Iron man
 Дизель (Посетители) Вчера, 18:24
Газификация местности «Сарша» и курортной зоны «Теплый пляж».

Газа то пока хватает на Магышлаке, если не начнут продавать вместо российского в Европу...

А!, вот ГДЕ!?, воды то столько наберёте когда в городе не хватает для полива?, для ВСЕХ, этих притонов, и построите канализационную систему, и не будите сливать отходы в Каспий?...
И!, сколько эл. энергии ещё нужно для питания этих балаганов?...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика