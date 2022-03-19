Вместо «КазГПЗ» в Жанаозене хотят построить новый завод

Фото из архива lada.kz
На расширенном заседании коллегии Министерства энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что планируется заключение EPC-контракта на проектирование и строительство нового газоперерабатывающего завода взамен действующего ТОО «КазГПЗ» .
По предварительным данным, стоимость проекта оценивается в 167,7 миллиарда тенге.
Завод будет производить товарный газ в объеме 760 миллионов кубических метров, сжиженный газ - 232 тысячи тонн и пентан-гексановую фракцию - 82 тысячи тонн.
Напомним, в июне прошлого года на территории ТОО «КазГПЗ» произошел пожар в компрессорном цехе.
Директор предприятия заявил, что при пожаре на заводе никакой утечки химикатов не было.
Позже в областном акимате сообщили, что пожар на заводе ТОО «КазГПЗ» не повлияет на обеспечение региона сжиженным газом.
Позже работа завода была полностью восстановлена.
По предварительным данным, стоимость проекта оценивается в 167,7 миллиарда тенге.
Завод будет производить товарный газ в объеме 760 миллионов кубических метров, сжиженный газ - 232 тысячи тонн и пентан-гексановую фракцию - 82 тысячи тонн.
Напомним, в июне прошлого года на территории ТОО «КазГПЗ» произошел пожар в компрессорном цехе.
Директор предприятия заявил, что при пожаре на заводе никакой утечки химикатов не было.
Позже в областном акимате сообщили, что пожар на заводе ТОО «КазГПЗ» не повлияет на обеспечение региона сжиженным газом.
Позже работа завода была полностью восстановлена.