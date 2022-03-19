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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:46

Просмотров: 1679

Вместо «КазГПЗ» в Жанаозене хотят построить новый завод

В ближайшее время намечено строительство нового газоперерабатывающего завода. Об этом заявил министр энергетики Болат Акчулаков.

Фото из архива lada.kz
На расширенном заседании коллегии Министерства энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что планируется заключение EPC-контракта на проектирование и строительство нового газоперерабатывающего завода взамен действующего ТОО «КазГПЗ» .

По предварительным данным, стоимость проекта оценивается в 167,7 миллиарда тенге.

Завод будет производить товарный газ в объеме 760 миллионов кубических метров, сжиженный газ - 232 тысячи тонн и пентан-гексановую фракцию - 82 тысячи тонн.

Напомним, в июне прошлого года на территории ТОО «КазГПЗ» произошел пожар в компрессорном цехе.

Директор предприятия заявил, что при пожаре на заводе никакой утечки химикатов не было.

Позже в областном акимате сообщили, что пожар на заводе ТОО «КазГПЗ» не повлияет на обеспечение региона сжиженным газом.

Позже работа завода была полностью восстановлена.



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Комментарии ( 2 )

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  • Земляк
  • ЁмоЁ
  • alixah
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 18:46
Что за очередная "мутка"..!??
Взамен, это означает абсолютно новый завод, не модернизация (!). И тут возникает вопрос - а зачем если это не модернизация, сносить действующий активный завод, и это при тенденции к увеличению газа..!?
А если это все таки это модернизация, то для чего это "взамен"? Мы видели уже не одну модернизацию при бывшем Президенте, на которые списывались средства стоимости новых объектов.
В общем попахивает опять либо "мутными движениями", либо не компетентностью? И как с такими министрами строить новый Казахстан, если похоже что лица пусть и наполовину новые, но подходы похоже старые..!? Мир всем!
 
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  • alixah
 Pluto (Посетители) Сегодня, 18:32
Хотеть и построить две разные вещи. Кто будет строить тоже вопрос.
 
 

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