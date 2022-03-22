Работы по благоустройству проводятся на городском пляже в Актау

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ТОО «Mangystau project» проводит работы по благоустройству городского пляжа в 4А микрорайоне рядом с яхт-клубом.
За ходом реализации благоустройства пляжа жители города могут наблюдать на странице «AQTAU QALALIQ JAGAJAYI» в Instagram.
- Первым шагом в реализации проекта является очистка пляжа. С территории пляжа вывезли груду строительного мусора. Выровняли пляж и завезли свежий песок. По многочисленным просьбам горожан, для безопасности и комфорта отдыхающих команда ТОО «Magystau Project» приступила к очистке морского дна от мусора и тины, - сообщается на странице компании.
Отмечается, что командой «Mangystau Project» принято решение о бесплатном предоставлении шезлонгов и навесов от солнца для всех посетителей.
Напомним, пляж, расположенный рядом с яхт-клубом, передан в доверительное управление ТОО «Mangystau project» на 10 лет. Компания планирует благоустроить территорию в гектар. Вход для горожан останется бесплатным.
За ходом реализации благоустройства пляжа жители города могут наблюдать на странице «AQTAU QALALIQ JAGAJAYI» в Instagram.
- Первым шагом в реализации проекта является очистка пляжа. С территории пляжа вывезли груду строительного мусора. Выровняли пляж и завезли свежий песок. По многочисленным просьбам горожан, для безопасности и комфорта отдыхающих команда ТОО «Magystau Project» приступила к очистке морского дна от мусора и тины, - сообщается на странице компании.
Отмечается, что командой «Mangystau Project» принято решение о бесплатном предоставлении шезлонгов и навесов от солнца для всех посетителей.
Напомним, пляж, расположенный рядом с яхт-клубом, передан в доверительное управление ТОО «Mangystau project» на 10 лет. Компания планирует благоустроить территорию в гектар. Вход для горожан останется бесплатным.