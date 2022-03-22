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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:19

Просмотров: 1929

Работы по благоустройству проводятся на городском пляже в Актау

Продолжается благоустройство городского пляжа, расположенного рядом с яхт-клубом. На сегодняшний день провели очистку территории от крупных камней, очистили морское дно от мусора и тины, завезли чистый песок. О ходе проведённых работ по благоустройству пляжа сообщается на странице «AQTAU QALALIQ JAGAJAYI» в Instagram.

Кадр видео
ТОО «Mangystau project» проводит работы по благоустройству городского пляжа в 4А микрорайоне рядом с яхт-клубом.

За ходом реализации благоустройства пляжа жители города могут наблюдать на странице «AQTAU QALALIQ JAGAJAYI» в Instagram.



- Первым шагом в реализации проекта является очистка пляжа. С территории пляжа вывезли груду строительного мусора. Выровняли пляж и завезли свежий песок. По многочисленным просьбам горожан, для безопасности и комфорта отдыхающих команда ТОО «Magystau Project» приступила к очистке морского дна от мусора и тины, - сообщается на странице компании.



Отмечается, что командой «Mangystau Project» принято решение о бесплатном предоставлении шезлонгов и навесов от солнца для всех посетителей.

Напомним, пляж, расположенный рядом с яхт-клубом, передан в доверительное управление ТОО «Mangystau project» на 10 лет. Компания планирует благоустроить территорию в гектар. Вход для горожан останется бесплатным.



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Комментарии ( 3 )

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  • Дизель
  • Ну Ну
  • Жанар
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 13:28
Цитата: Дизель
Следующий ШАГ!, огородить территорию "ПЛЯЖА", высоким забором и на входе поставить вышибал, по сбору оплаты с желающих войти на пляж...

история показывает, что такие шлагбаумы долго на территории города не живут.

На самом деле, в черте Актау нет ни одного пляжа, на территорию которого нельзя просто войти.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Дизель
  • Ну Ну
  • Virus1
  • Марина1966
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:26
Я специально эту статью сохранил...чтоб в следующем году или даже в этом тыкать ей в морду администрации пляжа по поводу бесплатного прохода на пляж.Вы на Достар попробуйте забесплатно зайти...Песня была сначала та же-все будет бесплатно,но...потом начался побор денег и поперли отмазки- Вы платите за спасателей,вывоз мусора,туалеты,душевые...и бог чего знает за что...
 
-1
  • Richo
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • watlow
  • Vohazab
  • ЁмоЁ
  • Virus1
  • Жанар
 Дизель (Посетители) Сегодня, 11:51

- Первым шагом в реализации проекта является очистка пляжа.

Следующий ШАГ!, огородить территорию "ПЛЯЖА", высоким забором и на входе поставить вышибал, по сбору оплаты с желающих войти на пляж...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 

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