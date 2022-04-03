«Каспий» обыграл «Ордабасы» в Актау

Фото предоставили в пресс-службе футбольного клуба «Каспий»
Матч четвёртого тура Премьер-лиги РК между футболистами «Каспия» и «Ордабасы» прошёл сегодня, 3 апреля, на стадионе «Жас Канат».
Так, на седьмой минуте первого тайма защитник гостей Карам Султанов забил автогол.
Счёт сравнял их нападающий Всеволод Садовский.
На 35-й минуте игры полузащитник «Каспия» Руан Телес отправил мяч в ворота соперников.
Таким образом счёт составил 2:1 в нашу пользу.
Напомним, свой первый матч в этом сезоне 5 марта футболисты «Каспия» начали с победы над петропавловским «Кызылжаром» со счётом 1:0.
Матч между командами «Каспий» и «Тобол» 11 марта на стадионе «Жас Канат» закончился вничью со счётом 0:0.
Игра третьего тура Премьер-лиги РК против футбольного клуба из Туркестана «Туран» у них дома 17 марта завершилась победой «Каспия» - 0:1.
Так, на седьмой минуте первого тайма защитник гостей Карам Султанов забил автогол.
Счёт сравнял их нападающий Всеволод Садовский.
На 35-й минуте игры полузащитник «Каспия» Руан Телес отправил мяч в ворота соперников.
Таким образом счёт составил 2:1 в нашу пользу.
Напомним, свой первый матч в этом сезоне 5 марта футболисты «Каспия» начали с победы над петропавловским «Кызылжаром» со счётом 1:0.
Матч между командами «Каспий» и «Тобол» 11 марта на стадионе «Жас Канат» закончился вничью со счётом 0:0.
Игра третьего тура Премьер-лиги РК против футбольного клуба из Туркестана «Туран» у них дома 17 марта завершилась победой «Каспия» - 0:1.
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