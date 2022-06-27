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ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 333

Тупкараганский кикбоксер получил путевку на чемпионат мира

На чемпионате страны по кикбоксингу среди юношей и девушек тупкараганский спортсмен Аманбек Ерикулы завоевал «золото» в весовой категории 48 килограммов, сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
В соревнованиях среди девушек и юношей 2006-2007 годов рождения, которые завершились в минувшие выходные в Туркестане, приняли участие около 350 спортсменов из всех регионов страны.

Аманбек Ерикулы, заняв I место, в итоге получил путевку на чемпионат мира в Италии, который пройдет в сентябре.

Как рассказал личный тренер спортсмена Болатбек Кудайбергенов, Аманбек начал заниматься у него с сентября 2018 года. Он с самого начала был очень упорным спортсменом, который стремительно наращивал мастерство.

- За эти четыре года Аманбек стал победителем районных, областных, республиканских соревнований. И вот вскоре он отправится уже на чемпионат мира. Для этого он сделал все возможное, занял первое место на республиканских соревнованиях, где в его категории сражались 18 спортсменов, - сказал тренер.

Аманбек встретился со спортсменом из Акмолинской области в первом отборочном раунде этого турнира и одержал победу со счетом 3-0. Во втором соревновании одержал победу над спортсменом из Алматы с явным преимуществом. В дальнейшем, получив путевку в полуфинал, наш боец встретился со спортсменом из города Туркестан и одержал победу со счетом 2-1.

- В финальном поединке, одолев спортсмена из Шымкента со счетом 3:0, занял 1 место. Теперь, я надеюсь, мой ученик станет чемпионом мира, - говорит Болатбек Кудайбергенов.

Кроме Аманбека отличились и другие тупкараганские спортсмены.

Среди них Мейрамбек Мажилис (67 кг) занял ІІ место, а Кожахмет Рыскалиулы (45 кг) и Канат Аконов (+81 кг) - ІІІ места.



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