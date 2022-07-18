Арест организатора турнира с Хабибом Нурмагомедовым в Актау прокомментировал президент NFC

- Не выдерживает не только техника, но и нервы людей. Кто-то, поддавшись эмоциям, рвется вперед, желая увидеть своего кумира. А кто-то должен сдерживать толпу и сохранять общественный порядок. Полиция отработала достойно, сдержав толпу и предотвратив мелкие потасовки. Я, как организатор, выражаю им свою благодарность. Бывает разное, главное - проявлять уважение друг к другу. Не раздувать искры, которые пробегают между раскаленными жарой и эмоциями людьми, - подчеркнул Карабала.

- Турнир прошел на высоком уровне с учетом возможностей региона. Картинка вышла лучшей за историю турнира. Трансляция шла на несколько стран. Это наш первый выездной турнир, и это колоссальный опыт для нас, - сказал он.



- Для него ведь это не просто очередной ивент, проведение данного турнира в Актау было идеей его покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова. К сожалению, его сейчас с нами нет, но, думаю, будь он с нами, оценил бы по достоинству турнир, - прокомментировал Карабала.

