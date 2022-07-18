Арест организатора турнира с Хабибом Нурмагомедовым в Актау прокомментировал президент NFC

Кадр видео с места происшествия
Как сообщает Tengrinews.kz, Нурбек Карабала отметил, что случай с организатором произошел под воздействием эмоций и не нес в себе злого умысла. По его словам, любое масштабное мероприятие, в котором задействовано много людей, может обернуться непредвиденными эксцессами.
Как отметил президент лиги, одновременно мероприятие посетили 15 тысяч человек, что подразумевает высокий уровень организации.
Тем не менее Нурбек Карабала рассказал, что было еще несколько моментов, когда фанаты, взбудораженные близостью своего кумира, наваливались на ограждения и тянулись к звезде спорта. Однако он заверил, что благодаря стражам порядка на турнире никаких неприятных инцидентов не произошло.
Помимо этого он подчеркнул, что Хабиб Нурмагомедов остался доволен уровнем организации турнира.
- Для него ведь это не просто очередной ивент, проведение данного турнира в Актау было идеей его покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова. К сожалению, его сейчас с нами нет, но, думаю, будь он с нами, оценил бы по достоинству турнир, - прокомментировал Карабала.
Напомним, что после окончания международного турнира по ММА Naiza 41 х Eagle 48 толпа фанатов окружила экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на набережной Актау. На следующий день в соцсетях распространилось видео, на котором один из организаторов толкнул сотрудника полиции и был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство.
- Не выдерживает не только техника, но и нервы людей. Кто-то, поддавшись эмоциям, рвется вперед, желая увидеть своего кумира. А кто-то должен сдерживать толпу и сохранять общественный порядок. Полиция отработала достойно, сдержав толпу и предотвратив мелкие потасовки. Я, как организатор, выражаю им свою благодарность. Бывает разное, главное - проявлять уважение друг к другу. Не раздувать искры, которые пробегают между раскаленными жарой и эмоциями людьми, - подчеркнул Карабала.
Как отметил президент лиги, одновременно мероприятие посетили 15 тысяч человек, что подразумевает высокий уровень организации.
- Турнир прошел на высоком уровне с учетом возможностей региона. Картинка вышла лучшей за историю турнира. Трансляция шла на несколько стран. Это наш первый выездной турнир, и это колоссальный опыт для нас, - сказал он.
Тем не менее Нурбек Карабала рассказал, что было еще несколько моментов, когда фанаты, взбудораженные близостью своего кумира, наваливались на ограждения и тянулись к звезде спорта. Однако он заверил, что благодаря стражам порядка на турнире никаких неприятных инцидентов не произошло.
Помимо этого он подчеркнул, что Хабиб Нурмагомедов остался доволен уровнем организации турнира.
- Для него ведь это не просто очередной ивент, проведение данного турнира в Актау было идеей его покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова. К сожалению, его сейчас с нами нет, но, думаю, будь он с нами, оценил бы по достоинству турнир, - прокомментировал Карабала.
Напомним, что после окончания международного турнира по ММА Naiza 41 х Eagle 48 толпа фанатов окружила экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на набережной Актау. На следующий день в соцсетях распространилось видео, на котором один из организаторов толкнул сотрудника полиции и был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство.
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