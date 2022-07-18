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ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 20:32

Просмотров: 6

Арест организатора турнира с Хабибом Нурмагомедовым в Актау прокомментировал президент NFC

Президент организации Naiza Fighting Championship Нурбек Карабала выразил свое отношение к аресту организатора турнира, толкнувшего полицейского в Актау, сообщается на сайте Tengrinews.kz.

Кадр видео с места происшествия
Как сообщает Tengrinews.kz, Нурбек Карабала отметил, что случай с организатором произошел под воздействием эмоций и не нес в себе злого умысла. По его словам, любое масштабное мероприятие, в котором задействовано много людей, может обернуться непредвиденными эксцессами.

- Не выдерживает не только техника, но и нервы людей. Кто-то, поддавшись эмоциям, рвется вперед, желая увидеть своего кумира. А кто-то должен сдерживать толпу и сохранять общественный порядок. Полиция отработала достойно, сдержав толпу и предотвратив мелкие потасовки. Я, как организатор, выражаю им свою благодарность. Бывает разное, главное - проявлять уважение друг к другу. Не раздувать искры, которые пробегают между раскаленными жарой и эмоциями людьми, - подчеркнул Карабала.


Как отметил президент лиги, одновременно мероприятие посетили 15 тысяч человек, что подразумевает высокий уровень организации.

- Турнир прошел на высоком уровне с учетом возможностей региона. Картинка вышла лучшей за историю турнира. Трансляция шла на несколько стран. Это наш первый выездной турнир, и это колоссальный опыт для нас, - сказал он.


Тем не менее Нурбек Карабала рассказал, что было еще несколько моментов, когда фанаты, взбудораженные близостью своего кумира, наваливались на ограждения и тянулись к звезде спорта. Однако он заверил, что благодаря стражам порядка на турнире никаких неприятных инцидентов не произошло.
Помимо этого он подчеркнул, что Хабиб Нурмагомедов остался доволен уровнем организации турнира.


- Для него ведь это не просто очередной ивент, проведение данного турнира в Актау было идеей его покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова. К сожалению, его сейчас с нами нет, но, думаю, будь он с нами, оценил бы по достоинству турнир, - прокомментировал Карабала.


Напомним, что после окончания международного турнира по ММА Naiza 41 х Eagle 48 толпа фанатов окружила экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на набережной Актау. На следующий день в соцсетях распространилось видео, на котором один из организаторов толкнул сотрудника полиции и был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство.



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