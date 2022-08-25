Дзюдоист из Мангистау стал бронзовым призёром чемпионата мира

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

На чемпионате мира, проходящем в Сараево (Босния и Герцеговина) с 24 по 27 августа, за медали борются около 500 спортсменов из 60 стран мира.



В первый день соревнований мангистауский борец Диас Жолдыбаев, выступающий в весе 50 кг, в борьбе за «бронзу» выиграл схватку у представителя Армении. Спортсмен провёл четыре встречи, в трёх из них вышел победителем.



Как рассказал Жаксылык Меретжанов, личный тренер дзюдоиста, первую встречу Диас провёл с французским атлетом, вторую – с представителем США, обе схватки выиграл. В третьей встрече он уступил сопернику из Франции и в борьбе за «бронзу» одолел противника из Армении.



Диас Жолдыбаев является воспитанником областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по казакша курес и дзюдо.