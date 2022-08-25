«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Августа
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.98 KZT
  • €1 = 459.62 KZT
  • 1 RUB = 7.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 449

Дзюдоист из Мангистау стал бронзовым призёром чемпионата мира

Мангистауский спортсмен Диас Жолдыбаев выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо среди молодёжи. Об этом сообщает ЦОК со ссылкой на управление физической культуры и спорта Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
На чемпионате мира, проходящем в Сараево (Босния и Герцеговина) с 24 по 27 августа, за медали борются около 500 спортсменов из 60 стран мира.

В первый день соревнований мангистауский борец Диас Жолдыбаев, выступающий в весе 50 кг, в борьбе за «бронзу» выиграл схватку у представителя Армении. Спортсмен провёл четыре встречи, в трёх из них вышел победителем.

Как рассказал Жаксылык Меретжанов, личный тренер дзюдоиста, первую встречу Диас провёл с французским атлетом, вторую – с представителем США, обе схватки выиграл. В третьей встрече он уступил сопернику из Франции и в борьбе за «бронзу» одолел противника из Армении.

Диас Жолдыбаев является воспитанником областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по казакша курес и дзюдо.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика