Бой Головкина и Альвареса жители Актау смогут посмотреть на набережной

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В Актау организуют показ поединка Головкина - Канело на набережной в 15 микрорайоне, около амфитеатра.



- В это воскресенье, 18 сентября, состоится третий бой между Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Жители смогут посмотреть бой ориентировочно в 7:40 утра, - сообщили в акимате города Актау.



Третий поединок между GGG и «Канело» пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе - там же, где прошли первый и второй бои.



Первый бой в 2017 году закончился скандальной ничьей, а в рематче в 2018 году судьи отдали победу Альваресу решением большинства голосов. Третий бой пройдет в суперсреднем весе, где «Канело» является абсолютным чемпионом мира.