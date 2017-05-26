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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:59

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Победителем пятого этапа кубка мира по ралли-рейдам Rally-Kazakhstan 2017 стал экипаж из Катара

Сегодня, 26 мая, в Актау подвели итоги шести соревновательных дней. Поприветствовать участников гонки на набережной Актау собрались жители и гости города.

Автомобиль победителя. Фото автора
Экипаж №201 из Катара, возглавляемый Nasser Saleh Al-Attiyah, занял первое место. Второе место завоевал экипаж №206 из Польши под командованием Jakub Przygonski. Третье место занял экипаж №203 из Польши под командованием Aron Domzala. Экипаж №222 - Кирилл Черненков и Алексей Мун из команды Aktau Motorsport - заняли 15 место.

Экипаж №302 регионального клуба Aktau Motorsport под командованием Александра Сухова занял третью позицию среди казахстанских команд в категории национального класса.

- Соревнования организованы на высшем уровне. Всё прошло замечательно. Участки были сложные, и каждый день возникали разного рода проблемы. Каждый этап мы с чем-то боролись. Преодолевая неприятности, мы всё-таки дошли до финиша. Достигли своей цели. Наше выступление я считаю успешным, - сказал Александр Сухов.



Напомним, пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау 20 мая.

Победителем первого этапа Rally Kazakhstan-2017 в Мангистау стал экипаж из Польши.

Экипаж из Катара победил во втором этапе Rally Kazakhstan-2017.

В третьем этапе Rally Kazakhstan-2017 победителем стал экипаж из Саудовской Аравии.

Первым к финишу на четвертом этапе гонок пришел экипаж №201 под руководством Nasser Al Attya из Катара, преодолев дистанцию за два часа 50 минут 43 секунды.

По итогам пятого соревновательного дня экипаж №222 команды Aktau Motorsport занимал третью строчку в рейтинге автомобилей категории Т2.

Последний соревновательный день прошел сегодня, 26 мая и завершился на набережной Актау.

Видео Кадырбека Айдар улы


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Ралли Казахстан 2017. Закрытие


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