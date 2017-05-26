Победителем пятого этапа кубка мира по ралли-рейдам Rally-Kazakhstan 2017 стал экипаж из Катара

Автомобиль победителя. Фото автора
Экипаж №201 из Катара, возглавляемый Nasser Saleh Al-Attiyah, занял первое место. Второе место завоевал экипаж №206 из Польши под командованием Jakub Przygonski. Третье место занял экипаж №203 из Польши под командованием Aron Domzala. Экипаж №222 - Кирилл Черненков и Алексей Мун из команды Aktau Motorsport - заняли 15 место.
Экипаж №302 регионального клуба Aktau Motorsport под командованием Александра Сухова занял третью позицию среди казахстанских команд в категории национального класса.
- Соревнования организованы на высшем уровне. Всё прошло замечательно. Участки были сложные, и каждый день возникали разного рода проблемы. Каждый этап мы с чем-то боролись. Преодолевая неприятности, мы всё-таки дошли до финиша. Достигли своей цели. Наше выступление я считаю успешным, - сказал Александр Сухов.
Напомним, пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау 20 мая.
Победителем первого этапа Rally Kazakhstan-2017 в Мангистау стал экипаж из Польши.
Экипаж из Катара победил во втором этапе Rally Kazakhstan-2017.
В третьем этапе Rally Kazakhstan-2017 победителем стал экипаж из Саудовской Аравии.
Первым к финишу на четвертом этапе гонок пришел экипаж №201 под руководством Nasser Al Attya из Катара, преодолев дистанцию за два часа 50 минут 43 секунды.
По итогам пятого соревновательного дня экипаж №222 команды Aktau Motorsport занимал третью строчку в рейтинге автомобилей категории Т2.
Последний соревновательный день прошел сегодня, 26 мая и завершился на набережной Актау.
Видео Кадырбека Айдар улы
Экипаж №302 регионального клуба Aktau Motorsport под командованием Александра Сухова занял третью позицию среди казахстанских команд в категории национального класса.
- Соревнования организованы на высшем уровне. Всё прошло замечательно. Участки были сложные, и каждый день возникали разного рода проблемы. Каждый этап мы с чем-то боролись. Преодолевая неприятности, мы всё-таки дошли до финиша. Достигли своей цели. Наше выступление я считаю успешным, - сказал Александр Сухов.
Напомним, пятый этап Кубка мира по ралли-рейдам Rally Kazakhstan-2017 стартовал в Актау 20 мая.
Победителем первого этапа Rally Kazakhstan-2017 в Мангистау стал экипаж из Польши.
Экипаж из Катара победил во втором этапе Rally Kazakhstan-2017.
В третьем этапе Rally Kazakhstan-2017 победителем стал экипаж из Саудовской Аравии.
Первым к финишу на четвертом этапе гонок пришел экипаж №201 под руководством Nasser Al Attya из Катара, преодолев дистанцию за два часа 50 минут 43 секунды.
По итогам пятого соревновательного дня экипаж №222 команды Aktau Motorsport занимал третью строчку в рейтинге автомобилей категории Т2.
Последний соревновательный день прошел сегодня, 26 мая и завершился на набережной Актау.
Видео Кадырбека Айдар улы