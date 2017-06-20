Пара из Актау завоевала пять медалей на международных соревнованиях по спортивным танцам

Участники турнира. Фото танцевальной студии «Вера»

Спортсменам предстояло исполнить танцы латино-американской и европейской программ. В каждой категории, как рассказали представители танцевально-спортивной студии «Вера», участвовало до 18 пар.



- В возрастной категории «Юниоры 1» наш город представили Амина Борамбаева и Илья Черкасский - воспитанники танцевальной школы «Вера», руководителем которой является Вера Соседова. Танцоры заняли четыре первых места и одно второе, став победителями почти во всех представленных категориях. Количество участников в каждой категории достигало до 18 пар, наши ребята показали очень хороший уровень подготовки, - отметили представители студии «Вера».



Оценивали выступления участников 12 судей из девяти стран. На турнир съехались спортсмены из России, Казахстана, Белоруссии, Литвы и Азербайджана.