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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:27

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Пара из Актау завоевала пять медалей на международных соревнованиях по спортивным танцам

Четыре золотых и одну серебряную медали завоевали Амина Борамбаева и Илья Черкасский на соревнованиях «Кубок Мегаполиса-2017» в Москве. Об этом рассказали в танцевально-спортивной студии «Вера».

Участники турнира. Фото танцевальной студии «Вера»
Спортсменам предстояло исполнить танцы латино-американской и европейской программ. В каждой категории, как рассказали представители танцевально-спортивной студии «Вера», участвовало до 18 пар.

- В возрастной категории «Юниоры 1» наш город представили Амина Борамбаева и Илья Черкасский - воспитанники танцевальной школы «Вера», руководителем которой является Вера Соседова. Танцоры заняли четыре первых места и одно второе, став победителями почти во всех представленных категориях. Количество участников в каждой категории достигало до 18 пар, наши ребята показали очень хороший уровень подготовки, - отметили представители студии «Вера».

Оценивали выступления участников 12 судей из девяти стран. На турнир съехались спортсмены из России, Казахстана, Белоруссии, Литвы и Азербайджана.


Пара из Актау завоевала пять медалей на международных соревнованиях по спортивным танцам
Пара из Актау завоевала пять медалей на международных соревнованиях по спортивным танцам
Пара из Актау завоевала пять медалей на международных соревнованиях по спортивным танцам
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