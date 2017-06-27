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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:08

Просмотров: 198

Кайрат Сарымсаков из Актау завоевал «бронзу» на чемпионате мира по таеквондо

Спортсмен принес сборной Казахстана первую за восемь лет медаль на соревнованиях мирового масштаба. Об этом рассказал Гани Ибраимов, тренер федерации таеквондо.

Бронзовый призер чемпионата мира. Фото предоставлено Г.Ибраимовым
Кайрат Сарымсаков провел четыре боя в весовой категории 74 кг, обыграв соперников из Нигерии, Португалии, Латвии и Тайваня. В полуфинале, как рассказал Гани Ибраимов, спортсмен проиграл «золотой балл», когда после трёх раундов при равном счёте назначается четвёртый - минутный раунд - сопернику из Узбекистана, ставшему серебряным призером. Титул чемпиона присужден российскому спортсмену.

Кайрат Сарымсаков занимается таеквондо с семи лет. Сейчас спортсмену 28 лет. Воспитанник Канагата Суебаева и Гани Ибраимова - 10-кратный чемпион Казахстана, многократный чемпион международных соревнований, призер Азиатских игр, призер чемпионата Азии.

- Кайрат впервые за последние восемь лет принес медаль сборной Казахстана. Мечта спортсмена – выступить на Олимпийских играх 2020 года. Ранее Кайрат выступал в весовой категории 68 кг. Как только он перешел в категорию 74 кг, стал выигрывать практически на всех соревнованиях. Кайрат - рекордсмен Казахстана по завоеванным титулам, его рекорд еще никто не побил, - рассказал Гани Ибраимов, тренер федерации таеквондо.

Чемпионат мира по таеквондо прошел в Муджу (Южная Корея). В состязаниях приняли участие тысяча спортсменов из 170 стран.


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