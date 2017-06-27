Кайрат Сарымсаков из Актау завоевал «бронзу» на чемпионате мира по таеквондо

Бронзовый призер чемпионата мира. Фото предоставлено Г.Ибраимовым

Кайрат Сарымсаков провел четыре боя в весовой категории 74 кг, обыграв соперников из Нигерии, Португалии, Латвии и Тайваня. В полуфинале, как рассказал Гани Ибраимов, спортсмен проиграл «золотой балл», когда после трёх раундов при равном счёте назначается четвёртый - минутный раунд - сопернику из Узбекистана, ставшему серебряным призером. Титул чемпиона присужден российскому спортсмену.



Кайрат Сарымсаков занимается таеквондо с семи лет. Сейчас спортсмену 28 лет. Воспитанник Канагата Суебаева и Гани Ибраимова - 10-кратный чемпион Казахстана, многократный чемпион международных соревнований, призер Азиатских игр, призер чемпионата Азии.



- Кайрат впервые за последние восемь лет принес медаль сборной Казахстана. Мечта спортсмена – выступить на Олимпийских играх 2020 года. Ранее Кайрат выступал в весовой категории 68 кг. Как только он перешел в категорию 74 кг, стал выигрывать практически на всех соревнованиях. Кайрат - рекордсмен Казахстана по завоеванным титулам, его рекорд еще никто не побил, - рассказал Гани Ибраимов, тренер федерации таеквондо.



Чемпионат мира по таеквондо прошел в Муджу (Южная Корея). В состязаниях приняли участие тысяча спортсменов из 170 стран.