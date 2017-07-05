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ЛАДА.kz » Спорт

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 225

Актауский спортсмен завоевал «бронзу» на международном турнире по таэквондо

Тилеккабыл Макуов стал обладателем «бронзы» на международном турнире Chuncheon Korea Open G-2, который проходит в Южной Корее. В турнире принимают участие более 1000 спортсменов. Об этом рассказал Куангали Дастанулы, личный тренер Тилеккабыла Макуова.

Фото предоставлено Куангали Дастанулы
Тилеккабыл Макуов участвовал среди юниоров в весовой категории 59 кг. Боец завоевал «бронзу» вчера, 4 июля.

В первом круге спортсмен встретился с бойцом из Индии и выиграл со счётом 9:2. Во втором круге Тилеккабыл Макуов одолел спортсмена из Саудовской Аравии со счётом 15:3. Основной раунд третьего круга, где Тилеккабыл Макуов сражался со спортсменом из Тайпея, закончился ничьей со счётом 9:9. В дополнительном раунде наш боец победил со счётом 2:0.

- В полуфинале счёт основного раунда с бойцом из Таиланда составил 8:8. В дополнительном раунде Тилеккабыл проиграл со счётом 0:2 и стал бронзовым призёром турнира. В международном турнире Chuncheon Korea Open G-2 участвует свыше 1000 спортсменов из 50 стран. Турнир проходит на высшем уровне, так как в нем участвуют чемпионы мира и призеры олимпийских игр, - рассказал Куангали Дастанулы.

Международный турнир проходит в городе Чунчон в Южной Корее с 1 по 7 июля.

Актауский спортсмен завоевал «бронзу» на международном турнире по таэквондо


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