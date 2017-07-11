Мангистауские атлеты привезли десять золотых медалей с чемпионата Казахстана по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа

Победители чемпионата РК по пауэрлифтингу. Фото предоставлено участниками соревнований

В сборную Мангистауской области вошли 25 спортсменов из Актау, Жанаозена и Мунайлинского района.



Золотые медали сборной Мангистау принесли Томирис Корниенко (весовая категория 72 кг), Шынгыс Ельжанов (до 53 кг), Серик Орынбасар (до 36 кг), Артур Азамат (до 40 кг), Шынгыс Куатбаев (до 53 кг), Махмут Ондаган (до 105 кг), Саламат Усенбаев (до 32 кг), Наурызбек Оракбаев (до 36 кг), Сундет Абдыхалыков (до 66 кг). Максимальный вес - 250 кг - поднял в жиме лежа Игорь Трифонов, выступавщий в весовой категории до 93 кг.



Призерами чемпионата стали: Нарул Шакиров, Абылай Танат, Конарбек Козыбаев, Садуакас Салаватов, Руфат Мухаммадиев, Куат Сарыбалаев, Сергей Юдченко, Марат Думан, Марат Нурберды, Асан Акниязов, Асылбек Джолдасбаев, Мереке Султанов, Жайнат Колжанов, Умирзак Байниязов, Асылбек Айтжанов.



- Сильные соперники были из Шымкента, Байконура, Актобе и Уральска. Шынгыс Ельжанов, Махмут Ондаган и Шынгыс Куатбаев подают огромные надежды. Они смогли занять первое место, показав отличные результаты. В следующем году они представят нашу область на чемпионате мира. Сборная команда нашей области заняла второе место в общем зачете. В сборную Казахстана вошли пять спортсменов - Шоханов Аскар, Игорь Трифонов, Куат Сарбалаев, Юдченко Сергей и Шынгыс Ельжанов. Ребят ждет подготовка к чемпионату Азии, - рассказал Арслан Суиншалиев, тренер детско-юношеской спортивной школы по пауэрлифтингу Мунайлинского района.



За оказанную поддержку спортсмены благодарят управление спорта и физической культуры Мангистауской области, а также директора ДЮСШ Мунайлинского района Дулата Букебаева, директора спортивного комплекса «Динамо» Игоря Садыкина и директора ДЮСШ-2 Берика Ахметова.



Спортсмены тренируются под руководством Арслана Суюншалиева, Садуакаса Салаватова, Нурлана Саламатова, Армана Рыскали и Куата Сарбалаева.



Чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди спортсменов всех возрастов завершился 9 июля в Семее. Соревнования собрали 200 участников. Турнир стал отборочным на чемпионат Азии, который пройдет в сентябре в Филиппинах.