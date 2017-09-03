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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 08:33

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Ильдар Ягъяев из Актау поставил новый рекорд на чемпионате РК по street workout

Чемпионат Казахстана по street workout прошел в Павлодаре. В нем приняли участие спортсмены почти из всех регионов Казахстана.

Ильдар Ягъяев
Актау на турнире представлял Ильдар Ягъяев, которому второй раз удалось стать чемпионом страны в номинации «Подтягивание с дополнительным весом +32 кг».

Спортсмены соревновались в пяти номинациях: мужской фристайл, женский фристайл, отжимания на брусьях с весом 48 кг, силовые выходы и подтягивания на турнике с весом 32 кг. Каждый участник мог выбрать только одну номинацию. Оценивали выступления: главный тренер республиканской команды по street workout Айтым Жакупов; лидер движения street workout and street lifting в России Константин Албуков и представитель павлодарского клуба street workout Антон Анурьев.

- Workout – пожалуй, один из самых доступных видов спорта для молодежи на сегодняшний день. И радует, что его активно поддерживают власти. В Актау становится все больше площадок для занятия уличным видом спорта. В Павлодаре мы тоже в хорошем смысле были шокированы от условий, созданных для павлодарцев, - поделился впечатлениями Ильдар Ягъяев.

По итогам чемпионата в женском фристайле победа досталась спортсменке из Астаны – Ольге Бахтыгалиевой. Алексей Заяц из Алматы стал победителем в номинации "отжимания на брусьях", а самое большое количество "силовых выходов" сумел сделать Рамиль Аблизов, спортсмен из Алматы. Победу в номинации «фристайл» среди мужчин завоевал представитель Шымкента Расул Ядаров.

В подтягиваниях на турнике с дополнительным весом лучшим снова оказался Ильдар Ягъяев. Напомним, в 2013 году Ильдар на чемпионате страны подтянулся 15 раз. На этот раз ему удалось побить свой же рекорд и установить новый, подтянувшись 21 раз.

Фото из личного архива Ильдара Ягъяева


Ильдар Ягъяев из Актау поставил новый рекорд на чемпионате РК по street workout
Ильдар Ягъяев из Актау поставил новый рекорд на чемпионате РК по street workout
Ильдар Ягъяев из Актау поставил новый рекорд на чемпионате РК по street workout
Ильдар Ягъяев из Актау поставил новый рекорд на чемпионате РК по street workout
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