Ильдар Ягъяев из Актау поставил новый рекорд на чемпионате РК по street workout

Спортсмены соревновались в пяти номинациях: мужской фристайл, женский фристайл, отжимания на брусьях с весом 48 кг, силовые выходы и подтягивания на турнике с весом 32 кг. Каждый участник мог выбрать только одну номинацию. Оценивали выступления: главный тренер республиканской команды по street workout Айтым Жакупов; лидер движения street workout and street lifting в России Константин Албуков и представитель павлодарского клуба street workout Антон Анурьев.
- Workout – пожалуй, один из самых доступных видов спорта для молодежи на сегодняшний день. И радует, что его активно поддерживают власти. В Актау становится все больше площадок для занятия уличным видом спорта. В Павлодаре мы тоже в хорошем смысле были шокированы от условий, созданных для павлодарцев, - поделился впечатлениями Ильдар Ягъяев.
По итогам чемпионата в женском фристайле победа досталась спортсменке из Астаны – Ольге Бахтыгалиевой. Алексей Заяц из Алматы стал победителем в номинации "отжимания на брусьях", а самое большое количество "силовых выходов" сумел сделать Рамиль Аблизов, спортсмен из Алматы. Победу в номинации «фристайл» среди мужчин завоевал представитель Шымкента Расул Ядаров.
В подтягиваниях на турнике с дополнительным весом лучшим снова оказался Ильдар Ягъяев. Напомним, в 2013 году Ильдар на чемпионате страны подтянулся 15 раз. На этот раз ему удалось побить свой же рекорд и установить новый, подтянувшись 21 раз.
Фото из личного архива Ильдара Ягъяева