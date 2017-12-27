В Актау наградили лучших спортсменов и тренеров 2017 года

Награды - статуэтки и грамоты - спортсменам вручил Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.- В области активно развиваются дзюдо, самбо, карате-до, кикбоксинг. Рамазан Мамаев стал чемпионом мира по самбо среди юниоров, Сунгат Жубаткан выиграл чемпионат кубка Азии и Европы по дзюдо, Еркинбек Байториев стал чемпионом мира по карате-до, Бауржан Нарбаев выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо среди юниоров в Хорватии. Более 30% населения Мангистауской области занимается спортом, - сказал глава региона.Лучшими спортсменами уходящего года признаны боксеры Адильбек Ниязымбетов и Берик Абдрахманов.Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» вручены заведующему отделом культуры, физической культуры и спорта Каракиянского района Дуйсенбаю Атагараеву и директору Мангистауского областного центра подготовки олимпийского резерва Канату Озганбаеву.Нагрудный знак «Почётный спортивный работник» вручили Нурбеку Карабалаеву, заместителю руководителя управления физической культуры и спорта.Звания «Заслуженный тренер Республики Казахстан» удостоены тренер по таэквондо Гани Ибрагимов, тренер по боксу Жарас Калимов и тренер по кикбоксингу Есенмурат Селиков.Сарсенбай Абдуллаев признан лучшим в номинации «Жомарт жүрек» за вклад в развитие спорта.Мангистауский район награжден в номинации «Лучший район года».- В этом году в области местные бизнесмены построили восемь спортивных комплексов и 20 открытых спортивных площадок. В восьми селах открыты филиалы спортивной школы «Жас Батыр». В следующем году по механизму государственно-частного партнерства будут построены Ледовый дворец и Центр бокса. Планируется построить Центр настольного тенниса в Актау и спортивно-оздоровительные комплексы во всех районах области. Запланирован ремонт 15 детских площадок в областном центре, - отметили в пресс-службе акима Мангистауской области.