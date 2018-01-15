Аскар Абильдаев покинул пост директора футбольного клуба «Каспий»

- Аскар Абильдаев уволился по собственному желанию. С сегодняшнего дня исполняющим обязанности директора назначен Галымжан Байтлеу, - сказал Бекболат Байжанов.
Аскар Абильдаев возглавил футбольный клуб «Каспий» 27 июля 2017 года. До назначения Аскар Абильдаев работал исполнительным директором футбольного клуба «Шахтер» (Караганда). Ранее выступал за «Шахтер» и алматинский «Кайрат». Является чемпионом Казахстана, обладателем Кубка Казахстана 1992 года, серебряным призером чемпионата Казахстана 1994 года, бронзовым призером чемпионата Казахстана 1995 года.
Напомним, бывшему директору футбольного клуба «Каспий» Мэлсу Кушанову ограничили свободу на пять лет. Суд признал бывшего директора футбольного клуба виновным в присвоении государственных средств на общую сумму 3 133 000 тенге и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.