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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:13

Просмотров: 309

Роман Ахмедханов из Актау стал бронзовым призером чемпионата по джиу-джитсу в Абу-Даби

Чемпионат Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship 2018 принес нашему земляку бронзовую награду.

Роман Ахмедханов на третьей ступени пьедестала
В чемпионате в Абу-Даби приняли участие более 9000 джитсеров из 100 стран мира. Призовой фонд стал самым крупным в истории и составил более миллиона долларов.

В четырех схватках Роман Ахмедханов одержал победу и лишь в одном поединке уступил украинскому спортсмену.

Роман Ахмедханов из Актау стал бронзовым призером чемпионата по джиу-джитсу в Абу-Даби


Роман с девяти лет занимался вольной борьбой под руководством Магомеда Куруглиева. Является мастером спорта РК и уже шесть лет воспитывает юных чемпионов в спортивном комплексе «Сауле».

Интерес к бразильскому джиу-джитсу у Романа проявился год назад. Имея в арсенале борцовские навыки, он первый раз решил попробовать свои силы на международном уровне и оказался доволен результатом. Тренируется спортсмен в бойцовском клубе «Q-12».

Роман Ахмедханов из Актау стал бронзовым призером чемпионата по джиу-джитсу в Абу-Даби


За духовную поддержку спортсмен благодарит своих друзей, сторонников бразильского джиу-джитсу, братьев Мангубаевых Азата и Каната.


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