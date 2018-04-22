Роман Ахмедханов из Актау стал бронзовым призером чемпионата по джиу-джитсу в Абу-Даби

В чемпионате в Абу-Даби приняли участие более 9000 джитсеров из 100 стран мира. Призовой фонд стал самым крупным в истории и составил более миллиона долларов.В четырех схватках Роман Ахмедханов одержал победу и лишь в одном поединке уступил украинскому спортсмену.Роман с девяти лет занимался вольной борьбой под руководством Магомеда Куруглиева. Является мастером спорта РК и уже шесть лет воспитывает юных чемпионов в спортивном комплексе «Сауле».Интерес к бразильскому джиу-джитсу у Романа проявился год назад. Имея в арсенале борцовские навыки, он первый раз решил попробовать свои силы на международном уровне и оказался доволен результатом. Тренируется спортсмен в бойцовском клубе «Q-12».За духовную поддержку спортсмен благодарит своих друзей, сторонников бразильского джиу-джитсу, братьев Мангубаевых Азата и Каната.