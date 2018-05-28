В Актау стартовал этап Кубка мира по ралли-рейдам

Гонщики будут состязаться в четырех классах: T1 (улучшенные серийные автомобили), T2 (легковые автомобили), T3 (облегченные автомобили) и национальный класс.
В соревнованиях участвуют 64 гонщика, в числе которых именитые спортсмены: поляк Якуб Пшигонски – лидер Кубка мира FIA (Международная автомобильная федерация); француз Люк Альфанд – чемпион Дакара; российский гонщик Владимир Васильев – победитель ралли-рейда Africa Eco Race 2018 года; чешский гонщик Мартин Прокоп, выигравший в этом году этап кубка мира в Абу-Даби, и гонщик из Великобритании Харри Хант, который участвует на багги Рeugeot DKR 3008.
Казахстан на ралли представляют семь экипажей, один из Актау. Команда «КАМАЗ-мастер», на счету которой 15 побед в ралли-марафоне «Дакар», отправила на «Ралли Казахстан-2018» два грузовика. Также в гонках примут участие титулованные спортсмены из Германии, Аргентины, Чехии, Испании и других стран.
- Мы рады прошлогоднему успеху мероприятия и упорно трудились, чтобы внести изменения в маршрут ралли в нынешнем году. Ралли по пересеченной местности – одна из самых популярных дисциплин в мире автоспорта, и мы гордимся тем, что проводим гонку в Мангистау, регионе с невероятными пейзажами и уникальными природными комплексами, которые создают серьезные испытания для участников всех уровней, - сказал Марат Абыкаев, президент федерации автомотоспорта Республики Казахстан.
Соревновательный маршрут в этом году, по сообщению организаторов, разделен на шесть этапов, участникам предстоит преодолеть 2 500 километров.
На первом этапе, 28 мая, участники направляются в сторону Кендерли. Второй день включает кольцевой участок через пустыни на восток вокруг населенного пункта Сенек. Отрезок третьего этапа направлен к востоку от Кендерли. Четвертый этап пройдет вокруг Жанаозена, и затем участники вернутся в Актау.
Два заключительных этапа пройдут на участке к северу от Актау. На завершающем этапе, 2 июня, спортсмены проедут вдоль береговой линии Каспийского моря. Финиш запланирован на набережной в Актау.
Организатором ралли выступает федерация автомотоспорта РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК, а также акимата Мангистауской области.
- Как отмечают мировые СМИ, идет серьезная борьба за лидерство в Кубке мира по ралли-рейдам. «Ралли Казахстан-2018» является переломным в этой борьбе. Это один из самых сложных этапов в календаре, оценивается с двойным коэффициентом. Подобных соревнований в мире всего четыре (этапы в Абу-Даби, Катаре, Республике Казахстан, а также Марокко), - сообщают организаторы.
Напомним, Актау на этапе Кубка мира 2018 года представляют Кирилл Черненков и Алексей Мун.
полный список участников гонки.
Фото и видео креативной студии Fresh View
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