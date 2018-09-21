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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 209

В Актау пройдет финал Кубка Казахстана по триатлону

Финал Кубка «TEMIRADAМ» пройдет среди атлетов - профессионалов и любителей. Об этом сообщает Казахстанская федерация триатлона.

Фото из архива Lada.kz
В первый день соревнований, 22 сентября, выступят профессиональные спортсмены из Астаны, Алматы, Шымкента и Костаная.

Атлеты категории Elite (профессионалы) будут соревноваться на дистанции «стандарт»: плавание (1,5 км), велогонка (40 км) и бег (10 км).

Атлеты в возрасте до 19 лет будут соревноваться на дистанции «спринт»: плавание (750 метров), велогонка (20 км), бег (5 км).

Во второй день соревнований, 23 сентября, будут бороться атлеты-любители из Астаны, Алматы, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей и Кыргызстана. Дистанция, которую им предстоит преодолеть, составляет: плавание (1,9 км), велогонка (90 км), бег (21,1 км).

В этот же день пройдут любительские старты: женский забег «TEMIR ARU» и детский забег «TEMIR BALA».

В женском забеге «TEMIR ARU» примут участие девушки от 18 лет, которые будут состязаться на дистанции 3 км. В детском забеге «TEMIR BALA» примут участие дети от семи до 17 лет и будут состязаться на дистанциях от 400 м до 1500 м.

Главный судья - арбитр национальной категории Сергей Кобзев. Соревнования стартуют 22 сентября в 08:00 на «Солдатском пляже».

Во время проведения кубка Казахстана будет ограничено движение на некоторых участках дорог.

Триатлон - вид спорта, который представляет мультиспортивную гонку. Она состоит из непрерывного последовательного прохождения трех этапов: плавания, велогонки и бега.


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