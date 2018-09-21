В Актау пройдет финал Кубка Казахстана по триатлону

Фото из архива Lada.kz
В первый день соревнований, 22 сентября, выступят профессиональные спортсмены из Астаны, Алматы, Шымкента и Костаная.
Атлеты категории Elite (профессионалы) будут соревноваться на дистанции «стандарт»: плавание (1,5 км), велогонка (40 км) и бег (10 км).
Атлеты в возрасте до 19 лет будут соревноваться на дистанции «спринт»: плавание (750 метров), велогонка (20 км), бег (5 км).
Во второй день соревнований, 23 сентября, будут бороться атлеты-любители из Астаны, Алматы, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей и Кыргызстана. Дистанция, которую им предстоит преодолеть, составляет: плавание (1,9 км), велогонка (90 км), бег (21,1 км).
В этот же день пройдут любительские старты: женский забег «TEMIR ARU» и детский забег «TEMIR BALA».
В женском забеге «TEMIR ARU» примут участие девушки от 18 лет, которые будут состязаться на дистанции 3 км. В детском забеге «TEMIR BALA» примут участие дети от семи до 17 лет и будут состязаться на дистанциях от 400 м до 1500 м.
Главный судья - арбитр национальной категории Сергей Кобзев. Соревнования стартуют 22 сентября в 08:00 на «Солдатском пляже».
Во время проведения кубка Казахстана будет ограничено движение на некоторых участках дорог.
Триатлон - вид спорта, который представляет мультиспортивную гонку. Она состоит из непрерывного последовательного прохождения трех этапов: плавания, велогонки и бега.
Атлеты категории Elite (профессионалы) будут соревноваться на дистанции «стандарт»: плавание (1,5 км), велогонка (40 км) и бег (10 км).
Атлеты в возрасте до 19 лет будут соревноваться на дистанции «спринт»: плавание (750 метров), велогонка (20 км), бег (5 км).
Во второй день соревнований, 23 сентября, будут бороться атлеты-любители из Астаны, Алматы, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей и Кыргызстана. Дистанция, которую им предстоит преодолеть, составляет: плавание (1,9 км), велогонка (90 км), бег (21,1 км).
В этот же день пройдут любительские старты: женский забег «TEMIR ARU» и детский забег «TEMIR BALA».
В женском забеге «TEMIR ARU» примут участие девушки от 18 лет, которые будут состязаться на дистанции 3 км. В детском забеге «TEMIR BALA» примут участие дети от семи до 17 лет и будут состязаться на дистанциях от 400 м до 1500 м.
Главный судья - арбитр национальной категории Сергей Кобзев. Соревнования стартуют 22 сентября в 08:00 на «Солдатском пляже».
Во время проведения кубка Казахстана будет ограничено движение на некоторых участках дорог.
Триатлон - вид спорта, который представляет мультиспортивную гонку. Она состоит из непрерывного последовательного прохождения трех этапов: плавания, велогонки и бега.
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