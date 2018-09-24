Спортсмены из Мангистау стали призерами республиканского турнира по настольному теннису

Мангистауская команда. Фото предоставлено М.Жарылгас

В возрастной категории до 15 лет серебряную медаль выиграли Дильназ Амандолова и Бахтияр Бакыт. «Бронза» досталась Олегу Мазитову.



Среди спортсменов в возрасте от 16 до 21 года серебряными призерами в первом дивизионе стали Зарина Клевцова и Ердаулет Жубатканов.



Во втором дивизионе чемпионкой турнира стала Жамиля Бегешова, серебряную медаль получил Бекболат Сактаганов, бронзовым призером соревнований стала Рысбике Нурмагамбетова.



В парном разряде среди юношей «бронзу» завоевали Ердаулет Жубатканов и Бахтияр Бакыт.



- Благодарим управление физической культуры и спорта области, организаторов турнира – республиканское общественное объединение «Специальная олимпиада Казахстана» и филиал Актюбинской области за возможность участия наших атлетов в соревнованиях, за организацию экскурсий и отдыха, - отметила тренер Марина Жарылгас, руководитель Мангистауского филиала «Специальная олимпиада Казахстана».



Республиканский турнир по настольному теннису завершился 22 сентября в Актобе. В соревнованиях участвовали атлеты из Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Мангистауской областей, а также из Алматы и Астаны.