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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:05

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Спортсмены из Мангистау стали призерами республиканского турнира по настольному теннису

Мангистаускую область на соревнованиях среди спортсменов с особенными потребностями представили восемь атлетов.

Мангистауская команда. Фото предоставлено М.Жарылгас
В возрастной категории до 15 лет серебряную медаль выиграли Дильназ Амандолова и Бахтияр Бакыт. «Бронза» досталась Олегу Мазитову.

Среди спортсменов в возрасте от 16 до 21 года серебряными призерами в первом дивизионе стали Зарина Клевцова и Ердаулет Жубатканов.

Во втором дивизионе чемпионкой турнира стала Жамиля Бегешова, серебряную медаль получил Бекболат Сактаганов, бронзовым призером соревнований стала Рысбике Нурмагамбетова.

В парном разряде среди юношей «бронзу» завоевали Ердаулет Жубатканов и Бахтияр Бакыт.

- Благодарим управление физической культуры и спорта области, организаторов турнира – республиканское общественное объединение «Специальная олимпиада Казахстана» и филиал Актюбинской области за возможность участия наших атлетов в соревнованиях, за организацию экскурсий и отдыха, - отметила тренер Марина Жарылгас, руководитель Мангистауского филиала «Специальная олимпиада Казахстана».

Республиканский турнир по настольному теннису завершился 22 сентября в Актобе. В соревнованиях участвовали атлеты из Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Мангистауской областей, а также из Алматы и Астаны.


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