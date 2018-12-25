Весь комплект медалей завоевали гимнасты Актау на чемпионате в Талдыкоргане

Чемпион и призеры. Фото предоставлено Академией балета и гимнастики

Чемпионом соревнований стал Алдияр Калымов, имеющий третий юниорский разряд.



«Серебро» завоевали Номад Самбетов (третий юниорский разряд) и Денис Юрин (второй юниорский разряд). Абильмансур Исатай (второй юниорский разряд) выиграл бронзовую медаль.



Гимнастов к состязаниям подготовили Сайлау Рахов и Джамбул Отемов.



В Актау 25 и 26 декабря в академии (на территории СШ №10) проходит первенство по спортивной гимнастике.