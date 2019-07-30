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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:41

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Два актауских теннисиста представят Казахстан на чемпионате в Болгарии

Участниками традиционного международного фестиваля по настольному теннису «Албена-2019» станут воспитанники теннисного центра Актау - Гузель Торшаева и Есенгельды Рамазанов.

Макатай Рамазанулы со своими подопечными. Фото предоставил Азат Мангубаев
Наши теннисисты со своим наставником Макатаем Рамазанулы уже прибыли в Албену для участия в учебно-тренировочных сборах.

Сам чемпионат стартует 1 августа и продлится до 4 августа. Здесь выступят мастера малой ракетки из Белоруссии, Венгрии, Чехии, Сербии, Украины, Турции, Румынии, Италии, Болгарии, России и Казахстана.

- Я понимаю, что придётся нелегко выступать с именитыми и титулованными теннисистами, но мы намерены быть в лидерах, - поделился директор теннисного центра Актау Азат Мангубаев.


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