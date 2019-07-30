Два актауских теннисиста представят Казахстан на чемпионате в Болгарии

- Я понимаю, что придётся нелегко выступать с именитыми и титулованными теннисистами, но мы намерены быть в лидерах, - поделился директор теннисного центра Актау Азат Мангубаев.

Наши теннисисты со своим наставником Макатаем Рамазанулы уже прибыли в Албену для участия в учебно-тренировочных сборах.Сам чемпионат стартует 1 августа и продлится до 4 августа. Здесь выступят мастера малой ракетки из Белоруссии, Венгрии, Чехии, Сербии, Украины, Турции, Румынии, Италии, Болгарии, России и Казахстана.