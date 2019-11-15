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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:33

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Школьник из Актау выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по грэпплингу

Ученик 9 класса Назарбаев Интеллектуальной школы Актау Аслан Бакыткалиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по грэпплингу среди юношей. Мировое первенство среди юношей, молодёжи и ветеранов состоялось 8-9 ноября в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе Назарбаев Интеллектуальной школы Актау.

Аслан Бакыткалиев. Фото предоставлено в пресс-службе школы
Юный спортсмен Аслан Бакыткалиев выступал в весовой категории 53 кг и провёл два боя.

- В моей весовой категории соревновались 10 ребят из разных стран. Лично я провёл первый бой с азербайджанским спортсменом Гейдаром Хагвердили (Heydar HAGVERDILI) и выиграл. А в полуфинале встретился с российским спортсменом Темирланом Карачоевым, но бой для меня был тяжёлым, - рассказал Аслан Бакыткалиев.

Школьник из Актау выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по грэпплингу


По словам юноши, он занимается грэпплингом с прошлого года. Интерес к данному виду спорта возник, когда ребята спортивного клуба «Lions Fight club» продемонстрировали свои возможности на набережной.

- Мой тренер Ислам Долгатов заметил мой интерес к данному виду спорта и начал тренировать меня усиленно. Я благодарен своим родителям, тренеру и учителям за поддержку. В будущем буду стремиться к ещё большим победам, - поделился своим мнением Аслан.

Школьник из Актау выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по грэпплингу


На мировой чемпионат из Казахстана отправились около 120 спортсменов, 19 из них из Мангистау. В общем счёте спортсмены из Мангистау завоевали три золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей.



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