«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 06 Февраля
+5...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.56 KZT
  • €1 = 415.24 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 6

Местные борцы завоевали пять наград на чемпионате страны в Актау

На чемпионате Казахстана по казакша курес в Актау наши борцы удостоились одной золотой, одной серебряной и трех бронзовых наград. Результатами поделился старший тренер Мангистауской области среди юношей по казакша курес Жаксылык Меретжанов.

Шалкар Нурманбет, Диас Абыл и Олжас Бокай
Чемпионат страны по казакша курес среди младших юношей 2005-2006 годов рождения прошёл 4 и 5 февраля в спортивном комплексе «Мангистау Арена». Участниками чемпионата стали 420 юных борцов из 14 областей и трёх городов Казахстана. Нашу область представили 33 палуана, которые выступили во всех представленных 10 весовых категориях.

Копилка нашей команды пополнилась пятью медалями различных достоинств.

Диас Абыл (до 38 килограммов) удостоился золотой награды.

Местные борцы завоевали пять наград на чемпионате страны в Актау

Золотой медалист Диас Абыл


Шалкар Нурманбет (до 50 килограммов) поднялся на вторую ступень пьедестала.

Местные борцы завоевали пять наград на чемпионате страны в Актау

Жасулан Сайын и Ерасыл Машырык со старшим тренером Жаксылыком Меретжановым


Олжас Бокай (до 50 килограммов), Ерасыл Машырык (до 60 килограммов) и Жасулан Сайын (до 65 килограммов) завоевали бронзовые медали.

Местные борцы завоевали пять наград на чемпионате страны в Актау

Ерасыл Машырык со старшим тренером Жаксылыком Меретжановым


По итогам двухдневного чемпионата наша сборная заняла четвертое общекомандное место.

Золотой призер Диас Абыл выступит на предстоящем Кубке мира по казакша курес среди кадетов этим летом 2020 года.

Местные борцы завоевали пять наград на чемпионате страны в Актау

Шалкар Нурманбет, Диас Абыл и Олжас Бокай


- Подготовка к чемпионату проходила в усиленном режиме. Я считаю, что мы выполнили поставленную задачу на 80 процентов. Все еще впереди и нас ждут большие победы, - отметил Жаксылык Меретжанов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика