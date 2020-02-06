Местные борцы завоевали пять наград на чемпионате страны в Актау

Золотой медалист Диас Абыл

Жасулан Сайын и Ерасыл Машырык со старшим тренером Жаксылыком Меретжановым

Ерасыл Машырык со старшим тренером Жаксылыком Меретжановым

Шалкар Нурманбет, Диас Абыл и Олжас Бокай

- Подготовка к чемпионату проходила в усиленном режиме. Я считаю, что мы выполнили поставленную задачу на 80 процентов. Все еще впереди и нас ждут большие победы, - отметил Жаксылык Меретжанов.

Чемпионат страны по казакша курес среди младших юношей 2005-2006 годов рождения прошёл 4 и 5 февраля в спортивном комплексе «Мангистау Арена». Участниками чемпионата стали 420 юных борцов из 14 областей и трёх городов Казахстана. Нашу область представили 33 палуана, которые выступили во всех представленных 10 весовых категориях.Копилка нашей команды пополнилась пятью медалями различных достоинств.Диас Абыл (до 38 килограммов) удостоился золотой награды.Шалкар Нурманбет (до 50 килограммов) поднялся на вторую ступень пьедестала.Олжас Бокай (до 50 килограммов), Ерасыл Машырык (до 60 килограммов) и Жасулан Сайын (до 65 килограммов) завоевали бронзовые медали.По итогам двухдневного чемпионата наша сборная заняла четвертое общекомандное место.Золотой призер Диас Абыл выступит на предстоящем Кубке мира по казакша курес среди кадетов этим летом 2020 года.