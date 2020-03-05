Первый матч «Каспия» в Премьер-лиге пройдёт 8 марта в Актау

Фото из архива «Лады»
Стадион «Жас Канат» одобрен для проведения матчей чемпионата Казахстана по футболу.
Первый матч «Каспия» в Премьер-лиге пройдёт 8 марта в 16:00 часов на стадионе «Жас Канат» в 12 микрорайоне. Вход свободный.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за угрозы коронавируса проведение культурно-массовых мероприятий ограничили в Мангистау.
Первый матч «Каспия» в Премьер-лиге пройдёт 8 марта в 16:00 часов на стадионе «Жас Канат» в 12 микрорайоне. Вход свободный.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за угрозы коронавируса проведение культурно-массовых мероприятий ограничили в Мангистау.
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