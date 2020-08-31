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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 20:18

Просмотров: 724

Ильдар Ягъяев из Актау стал четырехкратным чемпионом мира по стритлифтингу

Актауский спортсмен стал лучшим в весовой категории до 70 килограммов. Он побил собственный рекорд, подтянувшись с весом 95 килограммов. На подготовку спортсмену потребовалось чуть больше двух недель. О соревнованиях в Киеве рассказал Ильдар Ягъяев.

Фото и видео Ильдара Ягъяева
Чемпионат мира по стритлифтингу и воркаут-рекордам проходил 29 августа в Киеве. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 стран мира.

- Из-за карантина не все желающие смогли принять участие в Чемпионате Мира. Казахстан представляли семь человек. Я до последнего момента не знал, состоится ли чемпионат. Все решилось буквально за две с половиной недели. Стало известно, что границы открывают. Поездка была сложная, нашу группу едва не вернули обратно, потому что 29 августа Украина закрыла въезд, но благодаря приглашениям организаторов наш полет все-таки состоялся, – рассказал Ильдар Ягъяев, четырехкратный чемпион мира по стритлифтингу.

Ильдар Ягъяев из Актау стал четырехкратным чемпионом мира по стритлифтингу


По словам спортсмена, для допуска к чемпионату мира пришлось сбросить вес.

- Мой вес до 70 килограммов, но так как я набрал немного, пришлось побегать, чтобы сбросить вес и попасть в категорию. Три дня почти не кушал, меньше пил, и в итоге с весом 69,5 был допущен до соревнований. Подтянулся с весом 95 килограммов и отжался на брусьях с 110 килограммами. В итоге, в общем зачете занял первое место. Кроме этого участвовал в многоповторке. С весом 32 килограмма подтянулся 18 раз и там занял второе второе место. Перед каждым выходом мне нужно немного побыть одному, собраться с мыслями, в это время я ни с кем не говорю. Отхожу от сцены, надеваю наушники, слушаю мотивирующую мелодию и только после этого выхожу в центр для выполнения элементов. Хочу выразить благодарность руководителю управления физической культуры и спорта Нурбеку Карабалаеву за организацию поездки, – поделился Ильдар Ягъяев.





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Комментарии ( 1 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 21:52
Молодец чувак, уважаю спортсменов.

Когда мимо проезжаешь скейт парка и спорт площадки ПРИЯТНО смотреть на людей которые что то стараются.
 
 

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