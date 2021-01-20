Участников республиканского чемпионата по дзюдо среди юношей определили в Актау

Чемпионы и призёры соревнований. Фото предоставлено федерацией дзюдо

Отборочные соревнования на чемпионат Казахстана по дзюдо среди юношей состоялись в Актау 18 и 19 января.



Чемпионами первого дня отборочного тура стали Гизат Бектурган (в весе 50 килограммов), Куанышбек Комеков (в весе 55 килограммов), Даулет Бисенкул (в весе 60 килограммов) и Канат Абитулы (в весе 66 килограммов).



Второй день соревнований принёс звание чемпиона Азату Кумисбаю, вышедшему на татами в весовой категории 73 килограмма, Азамату Есенжану (в весе 81 килограмм), Ерсултану Ермекбаю, ставшему победителем в весовой категории 90 килограммов, и Бейсенбеку Наурызбаю, выступавшему в весе +90 килограммов.



- Те из ребят, которые победят на республиканских соревнованиях, получат путёвки на участие в чемпионатах Азии и мира. Это будет своеобразной Олимпиадой для юношеского состава, - рассказал Жардембек Кабылханулы, главный тренер юношеской сборной дзюдо.



Ожидается, что в схватках в Актобе примут участие 24 спортсмена со всего Казахстана, которые выступят в восьми весовых категориях.



В федерации отметили, что отборочный тур проходил с соблюдением санитарных требований. Соревнования проводились без участия зрителей. В момент схватки на татами находились два борца, судья и тренер.