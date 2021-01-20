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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:02

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Участников республиканского чемпионата по дзюдо среди юношей определили в Актау

На отборочных соревнованиях по дзюдо среди юношей, проходивших в Актау 18 и 19 января, победителями стали восемь спортсменов. Они примут участие в первенстве Казахстана, которое состоится в феврале в Актобе. Об этом сообщили в федерации дзюдо Мангистауской области.

Чемпионы и призёры соревнований. Фото предоставлено федерацией дзюдо
Отборочные соревнования на чемпионат Казахстана по дзюдо среди юношей состоялись в Актау 18 и 19 января.

Чемпионами первого дня отборочного тура стали Гизат Бектурган (в весе 50 килограммов), Куанышбек Комеков (в весе 55 килограммов), Даулет Бисенкул (в весе 60 килограммов) и Канат Абитулы (в весе 66 килограммов).

Второй день соревнований принёс звание чемпиона Азату Кумисбаю, вышедшему на татами в весовой категории 73 килограмма, Азамату Есенжану (в весе 81 килограмм), Ерсултану Ермекбаю, ставшему победителем в весовой категории 90 килограммов, и Бейсенбеку Наурызбаю, выступавшему в весе +90 килограммов.

- Те из ребят, которые победят на республиканских соревнованиях, получат путёвки на участие в чемпионатах Азии и мира. Это будет своеобразной Олимпиадой для юношеского состава, - рассказал Жардембек Кабылханулы, главный тренер юношеской сборной дзюдо.

Ожидается, что в схватках в Актобе примут участие 24 спортсмена со всего Казахстана, которые выступят в восьми весовых категориях.

В федерации отметили, что отборочный тур проходил с соблюдением санитарных требований. Соревнования проводились без участия зрителей. В момент схватки на татами находились два борца, судья и тренер.



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